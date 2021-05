Elvennék Dunaújvárostól a Hankooktól befolyó bevételeket

A Fejér Megyei Közgyűlés fideszes elnöke kedden bejelentette, hogy a gödihez hasonló különleges gazdasági övezet jöhet létre Iváncsa, Rácalmás, Adony és Kulcs területén, a dél-koreai SK Innovation új akkumulátorgyárának tervezett helyszínén. Az első ilyen övezetet a kormány tavasszal Gödön alakította ki, mivel a helyi önkormányzat feltételeket támasztott az ott terjeszkedő Samsung gyárnak. Ettől fogva csak a fideszes vezetésű megyei önkormányzatnak volt ráhatása a vállalat beruházására.

A fideszes Molnár Krisztián szerint több nagyobb beruházás indokolja a különleges gazdasági övezet létrejöttét. Például az SK Innovation 681 milliárd forintos zöldmezős beruházással legnagyobb európai egységét építi fel Iváncsán, és 2500 új munkahelyet teremt. Mellette a török Yaris Kabin épít 6,5 milliárd forintból telephelyet 150 munkahelyet létrehozva, illetve Rácalmáson a Hankook a világ egyik legkorszerűbb abroncsgyárát működteti 3300 alkalmazottal 2007 óta, s a cég 2022-re tervez egy nyolcmilliárdos beruházást. A javaslat szerint a termelési székhelyeken túl azok a települések részesednének a befolyt adóból, amelyek a két ipari terület között helyezkednek el: Adony és Kulcs.

Csakhogy ezzel az ellenzéki vezetésű Dunaújváros elesne az eddig neki járó milliárdos bevételektől. A közgyűlés elnöke erről azt mondta, hogy egyetlen kiemelt beruházás sem fekszik Dunaújváros területén, a különleges gazdasági övezetekről szóló törvény pedig kizárja, hogy az övezet területe megyei jogú város közigazgatási területére kiterjedjen. Ezért szerinte nem indokolt és lehetőség sincs rá, hogy Dunaújváros része legyen az övezetnek.

A tervezet ellen kedd délután közösen tiltakozott az ellenzék Dunaújvárosban. Dobrev Klára és momentumos Fekete-Győr András kivételével az összes ellenzéki miniszterelnök-jelölt felsorakozott.

Pintér Tamás, Dunaújváros jobbikos polgármestere arról beszélt, hogy „szándékosan, előre megfontoltan, aljas módon” tönkre akarják tenni a dunaújvárosi lakosokat. A polgármester szerint a frissen kinevezett fideszes választókerületi elnök a székesfehérvári irodájából Dunaújváros kisemmizését célozta meg. Beszélt arról is, hogy ha a kormány létrehozná Iváncsa és Rácalmás területén a különleges gazdasági övezetet, akkor a Hankook és az iváncsai ipari park által befizetett több milliárdos iparűzési adó a fideszes vezetésű megyei közgyűléshez kerülne, ami pártpolitikai alapon csepegteti majd vissza a pénzt a településeknek. „Az iváncsai park a dunaújvárosi Modern Városok Programból épült, a Hankook-beruházásra is rendkívül sok pénzt költött a városunk, a közműveket most is mi biztosítjuk számukra. Mégis egyetlen fillér nélkül maradunk, még csak meg sem kérdeztek minket erről a tervükről” -mondta Pintér, aki úgy számol, hogy a lépéssel minden egyes dunaújvárositól 100 ezer forintot vesznek el. Ezért azt kérte a kormánytól, hogy hagyja abba „Dunaújváros ostromlását”. A polgármester bejelentette, hogy az Alkotmánybírósághoz vagy akár a strasbourgi bírósághoz is elmennek, de ha így nem megy, akkor a Fidesz leváltásával veszik vissza.

Gyurcsány Ferenc arról beszélt, hogy Dunaújváros is a megsértett, megalázott szereplők sorába került. „Nem lehet így kormányozni, nem lehet így vagdalkozni, előkészítés, beszélgetés nélkül az emberek, a települések feje fölött dönteni. Közösen kell kormányozni az országot” - mondogatta a volt miniszterelnök, aki szerint Dunaújvárosnak ki kell még bírnia ezt az egy évet, és majd az ellenzék új kormánya igazságot fog szolgáltatni.

Jakab Péter pedig arra figyelmeztette az Orbán-kormányt, hogy óriási hibát követ el, amikor az ellenzék erősödéséből arra a következtetésre jut, hogy „meg kell büntetni mindazokat, akik az ellenzékre szavaznak”. Erre az az ellenzék válasza, hogy összezár a civilekkel és a helyi lakosokkal. Szerinte Orbán Viktor már a kormányváltásra készül, „és a bukás előtt jön a padláslesöprés időszaka. Visznek az önkormányzatoktól mindent, ami mozdítható meg azt is, ami nem”. Ő is megígérte, hogy mindent vissza fognak adni.

Karácsony Gergely pedig elmondta, hogy a mostani kormány képtelen az embereket szolgálni, csak uralkodni képes, „éppen ezért szívből gyűlöli azokat, akik számára a politika a település polgárainak a szolgálata nap mint nap. A magyar kormány éppen ezért gyűlöli az önkormányzatokat”. Szerinte ez a javaslat azért született, mert 2019-ben a dunaújvárosiak az ellenzéki jelöltet választották meg. Azt mondta, mindent megtesznek, hogy ez a javaslat ne valósuljon meg, de ha mégis, akkor 2022-ben jóvátételt adnak a Dunaújvárosi embereknek.

Márki-Zay Péter arról beszélt, hogy ami a szemünk előtt zajlik, az az önkormányzatiság kiüresítése, mert első sorban az ellenzéki önkormányzatokat sújtja a kormány intézkedéssorozata, de a fideszes önkormányzatok jogköreit is ugyanúgy megcsorbították. Külön kiemelte a lakásprivatizációról szóló javaslatot, ami „a lakásállományt igyekszik mélyen áron alul kivenni az önkormányzatok kezéből”. Így a lakásmaffia által kipaterolt lakókon sem tudnak majd segíteni. Ő is megígérte, hogy 2022 után visszaadják az önkormányzatoktól elvett önállóságot.