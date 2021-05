Elindult a nyomozás a rapper T.I. és felesége nemierőszak-ügyében

Tiny (Tameka Harris) és T.I. (Clifford Harris) a Bad Boys For Life premierjén Hollywoodban, 2020 januárjában Fotó: FREDERIC J. BROWN/AFP

Nyomozni kezdett a Los Angeles-i rendőrség a rapper T.I. (Clifford Harris) és a felesége, Tiny (Tameka Harris) nemierőszak-ügyében. A nyomozás egyelőre egyetlen, 2005-ös esetre koncentrál. A feljelentő nő azzal vádolja a zenészt, hogy a felesége jelenlétében megerőszakolta őt, miután korábban valamilyen kábítószert kevert az italába.

Egy másik nő egy 2010-es, hasonló eset miatt Las Vegas-ben tett feljelentést, de ott még nem döntötték el, hogy nyomozni kezdenek-e.

Azért használtam az “egyelőre” kifejezést, mert a házaspárt ezen feljelentések előtt 11 további nő vádolta meg a sajtóban kísértetiesen hasonló okokból. Az ő elbeszéléseik is arról szóltak, hogy a házaspár bedogozta, majd szexuálisan kihasználta őket. Volt, akit elmondása szerint a férj erőszakolt meg, de akadtak olyanok, akiket más nőkkel kényszerítettek szexre.

T.I. 2019 végén azzal került be a hírekbe, hogy egy rádióinterjúban arról beszélt, 18 éves lányát minden évben, a születésnapján elviszi nőgyógyászhoz, hogy az ellenőrizze, ép-e a szűzhártyája.

A rapper kétezres évek elején futott be nagyobb popkarriert, miután közreműködött a Destiny's Child és Justin Timberlake egy-egy számában is. 2009-ben börtönbe került, mert engedély nélkül tartott fegyvereket és hangtompítókat találtak nála. Előszeretettel tartja magát polgárjogi aktivistának, de van saját valóságshow-ja is, ami a VH1-on fut T.I. & Tiny: Friends & Family Hustle címmel. Ebben feleségével és gyerekeivel együtt szerepel. A rappernek hét gyereke született, három Tameka Harristől. Realityjük forgatását az MTV Entertainment a vádak miatt egyelőre felfüggesztette.