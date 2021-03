A lánya szűzhártyája miatt aggódó rapper T.I.-t és feleségét több nő is durva szexuális erőszakkal vádolja

Egy volt katona, egy régi barát és egy tinédzser is van azok között, akik azzal vádolják a rapper T.I.-t (Clifford Harris) és Tiny becenéven ismert feleségét (Tameka Harris), hogy akaratuk ellenére bedrogozták, fogva tartották és megerőszakolták őket.

Először Sabrina Peterson állt nyilvánosság elé történetével, amiben a rappert és feleségét erőszakkal vádolta. Peterson és Tameka Harris gyerekkoruk óta ismerték egymást, barátok voltak, aztán Peterson az énekes/szövegíró Tiny asszisztenseként kezdett dolgozni. A nő januárban beszélt arról Instagramján, hogy T.I. 2009-ben fegyvert tartott a fejéhez és megfenyegette, hogy megöli, illetve többször kényszerítette arra, hogy ecstasyt vegyen be, majd a rapper feleségével együtt arra is kényszerítette őt, hogy „akarata ellenére nőkkel folytasson szexuális tevékenységet”. Peterson emellett elmondta, hogy többször szemtanúja volt annak, hogy más nőket is akaratuk ellenére tartottak fogva napokig. Miután Instagramján beszámolt a zaklatások egy részéről, rengeteg üzenetet kapott olyan nőktől, akik szintén azt állították, hogy a pár őket is zaklatta.

A nő a New York Timesnak azt mondta, korábban azért nem tett feljelentést a hatóságoknál, mert félt, hogy valami baj történik majd vele vagy a családjával. Peterson állításait T.I. és Tiny a közösségi oldalaikon és sajtósukon keresztül is tagadták.

Tiny (Tameka Harris) és T.I. (Clifford Harris) a Bad Boys For Life premierjén Hollywoodban, 2020 januárjában Fotó: FREDERIC J. BROWN/AFP

T.I. 2019 végén azzal került be a hírekbe, hogy egy rádióinterjúban arról beszélt, 18 éves lányát minden évben, a születésnapján elviszi nőgyógyászhoz, hogy az ellenőrizze, ép-e a szűzhártyája. A rapper kétezres évek elején futott be nagyobb popkarriert, miután közreműködött a Destiny's Child és Justin Timberlake egy-egy számában is. 2009-ben börtönbe került, mert engedély nélkül tartott fegyvereket és hangtompítókat találtak nála. Előszeretettel tartja magát polgárjogi aktivistának, de van saját valóságshow-ja is, ami a VH1-on fut T.I. & Tiny: Friends & Family Hustle címmel. Ebben feleségével és gyerekeivel együtt szerepel. A rappernek hét gyereke született, három Tameka Harristől. Realityjük forgatását az MTV Entertainment a vádak miatt egyelőre felfüggesztette.

A házaspárt vádlókat Tyrone A. Blackburn ügyvéd képviseli, aki a Daily Beastnek úgy fogalmazott, ha ügyész lenne, már vádat emelt volna ellenük. Blackburn a kaliforniai és georgai hatóságokhoz kiküldött leveleiben részletesen ismerteti ügyfelei vádjait a Harris házaspárral szemben, illetve arra szólítja fel a hatóságokat, hogy indítsanak nyomozást az említett ügyekben.

Blackburn jelenleg 11 embert, köztük nyolc nőt képvisel az ügyben. Az ügyvéd szerint ez a nyolc nő nem ismeri egymást, és egymástól függetlenül állítják szinte egybehangzóan ugyanazt, hogy a rapper és felesége 2005 és 2017 között szexuálisan zaklatta, bedrogozta, fogva tartotta és megfenyegette őket. Az ügyvéd által képviselt maradék három ember azzal vádolja a párt, hogy durván megfenyegették őket. Az ügyvéd által képviselt nők között van Peterson is.

Blackburn leveleiben öt nő beszámolója olvasható, köztük egy volt katonáé, akivel a New York Timesnak is sikerült beszélnie. A nő és barátnője 2005-ben találkoztak a párral egy szórakozóhelyen, ahol Tameka Harris megkóstoltatta velük a saját italát, majd rendelt nekik még egy-egy pohárral. A nő azt állítja, az egész este során mindössze ennyit ittak, nem egészen két pohár alkoholt. Ennek ellenére pár órán belül mindketten rosszul lettek és hánytak, emiatt a nő azt gyanítja, drogot tettek az italukba. Nem sokkal később neki és pár embernek szóltak, hogy folytassák a bulit egy hotelszobában, ahonnan a pár a többi embert viszonylag hamar elküldte, csak a nő maradt ott velük. Ekkor lett rosszul és kezdett hányni. Tameka Harris „azt javasolta neki, hogy frissítse fel magát”, ezért bevitte őt a fürdőbe, ahol levetkőztette és megfürdette őt a rapperrel együtt. A következő, amire emlékszik, hogy hárman vannak meztelenül az ágyban, ő pedig újra hányni kezd. T.I ekkor „megpróbálta betenni a lábát a nő hüvelyébe”, a nő ellenkezett, és úgy emlékszik, hogy miközben újra hányt, a rapper kinevette őt és elment, hogy óvszert hozzon. Nem sokkal később arra ébredt, hogy meztelenül fekszik egy kanapén, rá van dobva egy törölköző, fáj a hüvelye, közben pedig egy biztonsági őr dörömböl az ajtón, arra kérve őt, hogy távozzon. Azt mondta, miután hazaért, szappannal és hipóval mosakodott le. Annyira szégyellte magát, hogy orvoshoz sem mert elmenni, de később „saját magát kezelte egy fertőzés miatt”.

A Daily Beast az ügyvéd által küldött levelekre hivatkozva írt egy másik vádló történetéről is. Ő 17 éves volt, amikor gyakornokként dolgozott a párnak 2006-ban. Állítása szerint egy turnébuszon kínálta őt Tameka Harris itallal és két tablettával, amitől melege lett, izzadni és halucinálni kezdett. Harris ekkor a busz hátuljába vitte őt egy ágyra, ahol azt mondta neki, vetkőzzön le, hogy kicsit lehűtse magát. A lány hányni kezdett, ekkor érkezett meg a rapper is, miközben Tameka Harris tovább itatta őt. A tinédzser elájult, másnap reggel pedig arra ébredt, hogy meztelenül fekszik az ágyon, vérzik a hüvelye és fáj a végbélnyílása is.

Ezután a rapper egyik alkalmazottja vitte haza, arra kényszerítette, hogy vegyen be egy esemény utáni tablettát, majd megfenyegette, és azt mondta neki, „tanulja meg befogni a pofáját”, mert ha nem, akkor „csúnya dolgok történnek majd vele és a családjával”. Miután a lány otthon alvás közben maga alá csinált, egy családtagja kórházba vitte, ahol kiderült, hogy „intenzív anális behatolás miatt megsérült a végbélnyílása”.

T.I. (Clifford Harris) és Tiny (Tameka Harris) 2009-ben, miután a rappert börtönbüntetésre ítélték Fotó: JESSICA MCGOWAN/Getty Images via AFP

A Harris házaspár ügyvédje, Steve Sadow a New York Timesnak küldött nyilatkozatában úgy fogalmaz, hogy ügyfelei „a lehető leghatározottabban tagadják ezeket az alaptalan vádakat”. Sadow azt mondta, reméli, hogy a vádakat „tisztességesen kivizsgálják és nem emelnek vádat”, hozzátéve, hogy ez egy „durva lejárató kampány”. Harrisék ügyvédje a Daily Beastnek azt nyilatkozta, amennyiben Blackburn felfedi az általa képviseltek neveit, „érdemben kommentálják” majd az ügyet. Blackburn válaszul azt mondta, ügyfelei „nem akarnak ebből pénzbeli hasznot”.

„Számomra a cél, hogy igazságot szolgáltassak ezeknek a nőknek. Ez nem a pénzről szól. Ezek a nők azért álltak elő, mert van az életükben egy törés, amit Clifford és Tameka Harris okoztak. Természetesen ezeket a töréseket soha nem lehet teljesen helyrehozni, de kezelni kell az ügyek teljes kivizsgálásával, vádemelésekkel és a Harrisék elleni eljárás indításával.”

(Nagy kép: T.I. (Clifford Harris) és Tiny (Tameka Harris) a Get Hard című film premierjén Hollywoodban, 2015 márciusában - Fotó: MARK RALSTON / AFP)