Jeruzsálemben és Ciszjordániában is összecsaptak a palesztinok és az izraeli rendfenntartók

Izrael kilencedik napja bombázza nagy erőkkel Gázát, és Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök szerint a támadások évekkel vetették vissza a Hamaszt. Közben egyre jelentősebb diplomáciai erőfeszítések zajlanak azért, hogy tűzszünet szülessen a térségben, de egyelőre kevés sikerrel. Arról, hogy miért tört ki olyan súlyos konfliktus a régióban, amire évek óta nem volt példa, nemrég részletesen is írtunk.

Palesztin tüntetők csapnak össze izraeli katonákkal a ciszjordániai Náblusz városa mellett lévő ellenőrzőpontnál május 18-án Fotó: JAAFAR ASHTIYEH/AFP

Netanjahu szerint a Hamasz olyan mértékű csapásokat szenvedett el, amire nem számítottak, és az izraeli hadsereg támadásai folytatódni fognak mindaddig, amíg helyre nem állítják a nyugalmat minden izraeli lakos számára. A palesztin egészségügyi minisztérium tájékoztatása szerint eddig legalább 215 ember, köztük közel 100 nő és gyerek halt meg Gázában az izraeli légicsapások következtében. A palesztin oldalról átlőtt rakétáknak Izraelben 12 áldozata volt, köztük két gyerek.

Izrael kedden azt közölte, hogy a Gázában meghaltak közül legalább 150 ember milicista volt. A Hamasz nem közölt eddig adatokat a veszteségeiről. Izraeli becslések szerint a konfliktus kirobbanásakor a két palesztin militáns szervezetnek mintegy 12 ezer rakétája lehetett Gázában. Kedd délutánig mintegy 3300 rakétát lőttek ki Izrael felé, de ebből 450-500 még Gázában csapódott be.

A nap folyamán Ciszjordániában és Kelet-Jeruzsálemben is általános sztrájkot tartottak a palesztinok, hogy így tiltakozzanak Gáza bombázása ellen, és a sztrájkok átterjedtek az ország azon részeire is, ahol az izraeli arabok vannak többségben. Zárva voltak az üzletek, a közszolgáltatások és az iskolák is. A sztrájkot tüntetések kísérték, melyek több helyen is komoly összecsapásokká fajultak: a BBC összefoglalója szerint legalább három palesztin életét vesztette az izraeli rendőrség fellépése után. Az izraeli rendőrség azt közölte, hogy erőszakos felkelések zajlottak, és ők csak viszonozták a tüzet. Egy palesztin Hebronban is meghalt, az izraeli hadsereg tájékoztatása szerint egy izraeli katonát próbált megkéselni, és ezért lőtték le.

Kedden Izrael megnyitott egy gázai átkelőt is, hogy segélyszállítmányok érkezhessenek a bombázott területekre. Az ENSZ üdvözölte a lépést, ugyanakkor kérték, hogy a jelentősebb Erez-átkelőt is nyissák meg, hogy humanitárius szervezetek munkatársai is bejuthassanak a területre. Ugyanakkor miután a segélyszállítmányokat szállító teherautók beléptek Gázába, palesztin militánsok tűz alá vették a határmenti területet. A határtól 14 kilométernyire egy gazdaságban dolgozó két thai vendégmunkás életét vesztette a támadásban. Ezután Izrael ismét lezárta a határt.

Egy május 18-a reggelre lebombázott épület Gáza városában Fotó: MAHMUD HAMS/AFP

Párhuzamosan az Egyiptom-felőli Rafah-átkelőn 15 teherautó üzemanyaggal, míg 18 élelmiszerrel és gyógyszerrel hajtott be Gázába. Az ENSZ alá tartozó OCHA becslése szerint Gázában 52 ezer embernek kellett elhagynia otthonát.

Kedden nem sikerült érdemi előrelépést elérni diplomáciai fronton sem: Franciaország közleménye szerint az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozati javaslata már megszületett, a franciák az egyiptomi államfő, Abdel Fatah asz-Sziszi, illetve a jordán király, II. Abdullah részvételével állították össze a dokumentumot. A Biztonsági Tanács legutóbbi közös nyilatkozata, melyben azonnali tűzszünetre szólították volna fel a feleket az Egyesült Államok ellenállása miatt akadt el, de azóta már Joe Biden is tűzszünetet követelt a régióban. Izrael ugyanakkor korábban azt közölte, hogy egyelőre folytatni fogják a hadműveletet. (BBC, Guardian)