Már az USA is tűzszünetet követel Izraelben

Joe Biden hétfő estére megunta a dolgot, és telefonon jelezte Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnöknek, hogy a maga részéről immár azt szeretné, ha Izrael tűzszünetet kötne a palesztinokkal. Aprócska lépés volt ez, amit jelez, hogy ugyanaznap az Egyesült Államok az ENSZ Biztonsági Tanácsában azt még megakadályozta, hogy a BT nyilatkozatban szólítson az erőszakos cselekmények beszüntetésére, ám mégis jelentős elmozdulás ahhoz képest, hogy egy nappal korábban még csak Izrael önvédelemhez való jogáról beszélt.

Tűz és gomolygó füst Gázavárosban az izraeli légierő hajnali légicsapása után. Fotó: MUSTAFA HASSONA/Anadolu Agency via AFP

Mint hétfői elemzésemben írtam, a Hamász és Izrael háborúi - mert ami most zajlik, azt alacsony intenzitású háborúként jellemezhetjük - adott forgatókönyv szerint zajlanak. A Hamász a lassan kiépülő feszültség egy pontján szerteszét rakétázni kezdi Izraelt. A mostani konfliktus nyolc napja alatt izraeli adatok szerint háromezer rakétát lőttek ki Izraelre, ezek kilencven százalékát még a földet érés előtt megsemmisíti az izraeli rakétaelhárítás. A maradék java is lakatlan területekre zuhan, az egy hete tartó rakétatámadásoknak ezidáig tíz halálos áldozata van, köztük két gyerek.. Erre Izrael aránytalanul súlyos légicsapásokkal válaszol. A mostani konfliktusban ezidáig 212 palesztin, köztük csaknem száz nő és gyermek életét követelték az izraeli légicsapások, melyekben a palesztinok tájékoztattása szerint negyven iskola és négy kórház is megsemmisült.

Az amerikaiak mindeközben rendre Izrael önvédelemhez való jogát szokták hangsúlyozni, időt adva Izraelnek, hogy megsemmisítse a Hamász infrastruktúráját és megtizedelje a vezetését, majd egy ponton tűzszünetet követelnek, míg végül a Hamász bejelenti, hogy megmutatta Izraelnek, Izrael pedig bizonyíthatja, hogy hadserege még mindig képes megvédeni az országot.

Hétfőn úgy tűnt, hogy a háború lezárásához még idő kell, mert egyelőre mindkét fél jól jött ki a harcokból, és még nem érte el a civil áldozatok száma az amerikaiak ingerküszöbét. Most azonban Biden, akit saját pártja baloldala is egyre jobban nyomasztott, hétfőn végül pislogott, és tűzszünetet kért, egyben jelezte, hogy Egyiptommal együttműködve igyekszik közvetíteni a felek között. Netanjahúval folytatott telefonos megbeszélésén a Fehér Ház tájékoztatása szerint áttekintették az izraeli műveletek állását is.

A harcok mindeközben folytatódtak. Az izraeli légierő hajnalban újabb légicsapásokat mért a Gázai övezetre, napkelte után két épületet is porig bombáztak - a palesztin források szerint a támadásban heten vesztették életüket. A hadsereg egy szóvivője szerint a légicsapásokkal újabb 15 kilométert semmisítettek meg a Hamász a Gázai övezetet behálózó alagútrendszeréből.

Arról, hogy az elmúlt nyolc nap harcai hol és milyen áldozatokat követeltek, a New York Times közölt térképes összeállítást. (Via BBC, The New York Times)