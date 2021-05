Tovább javultak a járványadatok, de 52 újabb áldozatot jelentettek

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Rendszeresen elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Kétezernél kevesebb (1 908) koronavírus-fertőzöttet ápolnak kórházban, tavaly október 20-án volt ilyen alacsony ez a szám utoljára.

Lélegeztetőgépen 224 súlyos állapotban lévő Covid-fertőzött van. Szintén októberben volt ilyen adat utoljára.

Csökken, de európai összehasonlításban továbbra is magas az áldozatok száma.

Ma 52 halálesetet jelentettek. Összesen már 29 329 koronavírusos fertőzött hunyt el Magyarországon.

A regisztrált új fertőzöttek száma alacsony: 633.

Ennyi pozitív tesztet 14 662 vizsgálatból találtak. A pozitív eredmények aránya 4,3 százalék, ami jó eredmény.

Szinte pont ugyanannyian kapták meg az első oltásukat kedden (76 004), mint hétfőn (75 693). A belassult programot láthatóan felpörgette, hogy Pfizerre is lehetett jelentkezni, de továbbra is foglalható időpont AstraZenecára, Sinopharmra és Szputnyikra is.

Eddig összesen 4 790 996-an kapták meg az első oltásukat, közülük 2 774 416-an már a másodikat is.



A grafikonjainkat ide kattintva nézheti meg.