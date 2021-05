Egy magánlabor kifejlesztett egy tesztet, amivel ellenőrizni lehet, hogy az oltás után kialakult-e T-sejtes immunitás a koronavírus ellen

Sokan ellenőrzik azt, hogy az oltás után kialakult-e a szervezetükben védettség a koronavírus ellen. (Sok eredményt be is mutattunk.)

Ilyen vizsgálatokat kérésre az állami egészségügy nem végez, aki kíváncsi rá, annak magánlaborban kell fizetnie érte. (Zajlik állami, központi felmérés önkénteseken, de annak eredményéről egyelőre nem tudni semmit.)



Eddig a vérben lévő antitesteket vizsgáló teszt volt elérhető. Akinek a szervezetében nem mutattak ki megfelelő mennyiségű ellenanyagot, az abban bízhatott, hogy egy másik védettség, az úgynevezett T-sejtes immunitást kialakult az oltás vagy a fertőzés után. Csakhogy azt már nem tudta megméretni.

A T-sejtes immunitást meglehetősen komplikált kimutatni, rutinszerűen eddig erre nem is volt lehetőség. A szegedi Avidin Kft. most azt jelentette be, hogy kifejlesztettek egy tesztet, ami képes kimutatni vérből, hogy kialakult-e a T-sejtes immunitás.

Azt írják, hogy olyan módszert dolgoztak ki, amely pontosan meg tudja mondani, hogy a szervezetben hány darab védő T-sejt van. Ezek a speciális fehérvérsejtek felismerik és elpusztítják a vérben lévő vírusokat. Ez a fajta védettség tovább tart, mint amit a vérben keringő ellenanyag ad.

A vizsgálatokhoz friss vértestekre van szükség, amelyekhez a vírus egyes fehérjedarabjait juttatják, és azt mérik, hogy hány T-sejt aktiválódik, hányan tudnak fellépni a kórokozó ellen.

Aki nem találkozott a vírussal, nem esett át a fertőzésen vagy nem kapott oltást, annak nincs ilyen védettsége, mert nincs, amire emlékezzenek a T-sejtjei. Náluk tehát nincs is értelme ilyen tesztet végeztetni.

Azoknak ajánlják, akik oltást kaptak vagy régebben átestek a fertőzésen. Ez a vizsgálat adhat választ arra is, hogy az egyes vakcinák milyen erős, és milyen hosszan tartó védelmet nyújtanak.

A tesztet friss vérből végzik, fontos, hogy a minta minél előbb a laboratóriumba kerüljön. Ezért egyelőre csak egy-egy budapesti és szegedi mintavételi pontot üzemeltetnek.



Az eredményre pár napot várni kell, és háromszor annyiba kerül, mint az antitestteszt.

Puskás László ügyvezető szerint a kutatóknak az a hipotézisük, hogy akinek a vérében egyáltalán nincsenek antitestek, annál a sejtes immunitás sem valószínű. Ennek mindenképpen szeretnének utánajárni.