Itthon is nyitottak egy kiskaput a vakcinák mixelésére

Engedélyezik Magyarországon is, hogy az első után más típusú vakcinát adjanak be másodiknak. Ezt Müller Cecília jelentette be.

„A különböző szakmai kollégiumok véleményének bevonásával úgy döntöttünk, hogy akinél valamilyen orvosi javaslatra az első oltást követően egy olyan reakció lép fel, ami alapján a kezelőorvosa egy másik típusú vakcina felvételét javasolja, ezt lehetővé tesszük hazánkban is. Kizárólag orvosi javaslatra történhet ez, amennyiben a kezelőorvos vagy a háziorvos javasolja” - mondta az országos tiszti főorvos.

Vagyis ez nem vonatkozik azokra, akiknél két oltás után nem indult meg az antitest-termelés. (A Sinopharmmal oltottak körében indult olyan mozgalom, hogy részt vehessenek állami teszten, és ha az alapján nincs megfelelő immunválaszuk, kaphassanak harmadik, mRNS-típusú oltást.)

Müller Cecília azt mondta, hogy bármely oltóanyagnál szükség lehet harmadik oltásra, de még zajlanak az ezzel kapcsolatos vizsgálatok, nincs elegendő adat, hogy mikor és melyik oltóanyagból lehet szükség harmadik dózisra. Ha ez kiderül, akkor Magyarország igazodni fog az irányadó gyakorlathoz.