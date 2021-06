A 12-15 éveseknek csak a 15 százalékát regisztrálták be eddig koronavírus elleni oltásra

„Fontos lenne augusztus végére a 12-15 éves korosztály minél nagyobb részét beoltani, hogy az iskolakezdés ne jelentsen majd újabb járványhullámot” - nyilatkozta a Magyar Narancsnak Póta György házi gyermekorvos.



Ebben a koronavirus.gov.hu-n felvillantott adat alapján egyelőre nem állunk jól. Az operatív törzs napi jelentésében van eldugva egy adat, miszerint „a 12-15 éves korosztályban eddig 59 ezer gyermeket regisztráltak és 45%-uk már fel is vette az oltást”.

A 12-15 éves korosztályban cirka 400 ezer gyerek van. A kormány engedélyezte ugyan, hogy ha a szülők úgy döntenek, akkor olthassák ezt a korosztályt is, de kampányt nem indított rá. Június 10-e óta lehet a 12-15 éveseket regisztrálni. A fenti adatok alapján eddig 14,75 százalékukat jelentették be oltásra. 6,6 százalékuk kapta meg az oltást.

Póta azt mondta, hogy „tavaly már bebizonyosodott, ahogy elkezdődött az iskola, tíz napra rá már az egekben volt a fertőzöttek száma, csak akkor az a hullám, ott nyár végén nem generált komoly megbetegedéseket, nagyon enyhén átment rajtunk. Most itt van ez a delta vagy indiai variáns, amely, úgy tudni, a gyerekeket is intenzívebben érinti, a körükben is agresszívebben terjed.

Ha újra elkezdenek a gyerekek közösségbe járni, megint elég lesz tíz nap, és újra nagyon sok fertőzöttet fognak regisztrálni. Ki merem jelenteni, hogy így lesz.”

A Házi Gyermekorvosok Egyesület is arra hívta fel egy nemrég megjelent közleményben a figyelmet, hogy a „kamaszok szociális kapcsolataik révén nagy szerepet játszanak a vírus tünetmentes átadásában, amely a víruscirkuláció fenntartásával kedvez újabb mutációk kialakulásának. Nyájimmunitást a fiatalok védőoltása nélkül nem érhetünk el, ráadásul a fertőzés kimenetele még gyermekeknél sem megjósolható, ezért hatékony és biztonságos védőoltás jelenlétében súlyos szakmai hiba a gyermekek természetes immunitására építeni”.

Abból egyébként, hogy 59 ezer gyereket regisztráltak, azt is ki lehet számolni, hogy mennyire belassult a többi korosztálynál a regisztráció. Június 10-én 5 millió 309 ezer regisztrált volt. Azóta 137 ezerrel nőtt az oltásra bejelentkezők száma. Vagyis 19 nap alatt mindössze 78 ezer 16 évesnél idősebb jelentkezett be oltásra, ebben a külhoni magyarok és az itt élő külföldiek is benne vannak már. Vagyis napi átlagban mindössze 4 105 ember regisztrált.

Az oltások ütemén is meglátszik a program lassulása. Gulyás Gergely múlt csütörtökön jelentette be, hogy további lazítások jönnek, ha elérjük az 5,5 millió első beoltottat. (A korábbi 7 milliós tervet közben ejtette a kormány.) 3-5 napon belül jósolta ezt a miniszter, de most az is kérdés, hogy péntekekre egyáltalán meglesz-e az 5,5 millió első beoltott.

Magyarországon a felnőtt lakosság 67,1 százaléka kapta meg legalább az első oltást. Ebben több európai ország is megelőzte Magyarországot (Izland, Málta, Belgium, Finnország), napokon belül előz Hollandia, Dánia, Olaszország és Írország.