Věra Jourová szerint az lenne a leghelyesebb, ha nem lépne hatályba a homofób törvény

Věra Jourová, az Európai Bizottság átláthatóságért és értékekért felelős tagja azt tartaná a „leghelyesebbnek” és „az a legnagyobb vágya”, hogy ne lépjen hatályba az a magyar törvény, ami „az LMBT-közösséghez tartozókat nemcsak nemi orientáció alapján megkülönbözteti, hanem sérti a szólásszabadságot is”. A cseh biztos erről a brüsszeli testület sajtókonferenciáján beszélt újságírói kérdésre válaszolva.

Věra Jourová 2020, június 24-én Brüsszelben Fotó: Olivier Hoslet/AFP

Azt mondta, teljesen egyetért Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével, aki szerint a törvény „szégyenletes”, de a törvény esetében nem alkalmazható a jogállamisági feltételességi mechanizmus, mert azt olyan jogállamisági szabálysértések esetére hozták létre, amik az EU költségvetését érintik.

Jourová szerint az Európai Bizottság gyorsan és határozottan lépett fel, a törvény elfogadása után szinte egyből levélben kértek magyarázatot a magyar kormánytól. Ha a Bizottság a csütörtökre várható választ nem találja kielégítőnek, akkor nem fog habozni, hogy jogi síkra terelje az ügyet, ami elérheti az Európai Unió Bíróságát is. Ha a bíróság is helyben hagyja a testület panaszát, az akár pénzügyi szankciókat is eredményezhet – mondta Jourová. (MTI)