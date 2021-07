A fővárosi antitestmérésen a Sinopharmmal oltott idősek negyedének nincs elég antitestje

Újabb eredményeket tettek közzé a Fővárosi Önkormányzat antitestméréséről, amire 60 évnél idősebb budapestiek jelentkezhettek, hogy ellenőrizzék, termelt-e a szervezetük elegendő antitestet a koronavírus elleni oltás után.

Mostanáig 3805 vizsgálatot végeztek, ez alapján a Sinopharmmal oltottak 24 százalékánál egyáltalán nem, vagy alig termelődött antitest. Ezt jelzi, ha az eredmény az 50-es határérték alatt van. A többi oltóanyagnál ez az arány 1,4 és 3,2 százalék között mozog.

A Sinopharmról részletesebb korosztályi adatokat is közöltek. Látszik, hogy a 80 év felettieknél már 38 százalékban nem termelődött elegendő antitest. A 60-80 éveseknél ez 20-26 százalék közt mozog.

A fővárosi antitestmérés eredményei 3805 teszt után

Nagyon hasonló eredményre jutott Ferenci Tamás biostatisztikus és Sarkadi Balázs biokémikus kutatása. Az alapján 60 év körül 25 százalék a valószínűsége, hogy a szervezetünk egyáltalán nem termel antitestet, a 80 éveseknél már 50 százalék.

A Sinopharm engedélyezésének pillanatában nem ismertük a klinikai tesztek harmadik fázisának részletes eredményeit, de a gyógyszerhatóság által nyilvánosságra hozott dokumentumból világos volt, hogy a gyártó szinte kizárólag 60 év alatt vizsgálta a vakcina hatékonyságát.

Magyaroszágon mégis engedélyezték az idősek Sinopharmmal való oltását. Több mint félmillió 60 évnél idősebb ember kapta ezt a vakcinát. A kormány a Semmelweis Egyetem kutatására hivatkozva bírálta a fővárosi mérést, pedig ott is arra jutottak, hogy a Sinopharmmal oltott idősek majdnem ötödének nincs elég antitestje.

Fotó: Balázs Attila/MTI/MTVA

Augusztustól be lehet adatni a harmadik oltást, így akár azok is kérhetnek másik vakcinát, akiknél az első kettő nem alakított ki megfelelő védettséget. De annak nincs jele, hogy a kormány általános tesztelést tartana, vagy külön oltási kampányt szervezne a Sinopharmmal oltott időseknek. Pedig korábban ezt javasolta Erdei Anna immunológus, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkárhelyettese is. Gulyás Gergely miniszter erre felelőtlennek nevezte a nyilatkozatát, és azt mondta, „az egyetem egy kicsit komolyabb hely”.

Karácsony Gergely főpolgármester szerdán bejelentette, népszavazást kezdeményez, ami részben arról fog szólni, hogy legyen általános, ingyenes antitestszűrés minden 60 év feletti embernek.