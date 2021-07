Hallgatnak, lehallgatnak

"Összegezve az elmúlt napok-hetek történéseit, tulajdonképpen a kormány szemszögéből mi haszna van még az európai uniós tagságnak?" - tette fel a kérdést Baka az MFOR-tól. "Nincs alternatívája az uniós tagságnak. A helyzet az az [sóhaj], hogy bár az EU-ban keveset beszélünk a lényegrő, és ez joggal ad okot olyan feltételezésekre is, amiket ön mondott, de az EU egy kiváló kezdeményezés" - mondta, majd röviden ismertette az EU történetét Schengenig. Aztán rátért "a lopakodó szerződésmódosításokra" és a tagállami hatáskörök vélt nyirbálására. Lényegében minden gazdasági együttműködési kérdéssel egyetért. "Ami borzasztó, hogy ehhez társul egy olyan erőszakos és intoleráns magatartás, amit Brüsszel a napi gyakorlatban meghonosított. Ezt kétségkívül nehéz elviselni, de hát annyi mindennel kell együttélni. "Tehát ön szerint az EU-s együttműködés nem az értékközösségről szól, hanem a közös piacról és a határok átjárhatóságáról?" - kérdezte erre Baka. "Az értékközösségről is szól, ha arról beszélünk, hogy demokrácia és jogállam van. A demokrácia a népakaratot jelenti, például egy népszavazást. A jogállam pedig néhány alapvető elvet, ilyen például a bírói függetlenség elve" - mondta. Ezt szembeállította azzal, hogy "lmbtgi stb. aktivistákat be kell engedni az iskolába". Ezzel szerinte "lejáratnak olyan fogalmakat, amiknek van jelentőségük".