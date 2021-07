Kína nem fogadja el a WHO tervét a vírus eredetvizsgálatának második szakaszáról

Ceng Ji-hszin, a kínai Nemzeti Egészségügyi Bizottság helyettes vezetője kedden közölte, hogy nem fogadják el az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által javasolt, a koronavírus eredetvizsgálatának második szakaszára vonatkozó tervet. Szerintük a munkaterv olyan elemeket tartalmaz, amelyek nem tartják tiszteletben a tudományt.

A WHO főigazgatója, Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz július 15-én szólította fel Kínát, hogy biztosítsanak nagyobb fokú átláthatóságot a legelső koronavírus-fertőzöttekről szóló tájékoztatásokkal kapcsolatban. Hogy kivizsgálják a koronavírus eredetét, most ismét nemzetközi szakértőket küldenének Kínába. A WHO főigazgatója elismerte, hogy még mindig nem zárták ki annak a lehetőségét, hogy a vírus laboratóriumból szabadult el. Utóbbit Ceng Ji-hszin elutasítja, mondván, hogy a Vuhanban működő laboratóriumban nincsen emberekre közvetlenül átterjedni képes vírus.

A koronavírus eredetének vizsgálata miatt az év elején Kínába látogató nemzetközi misszió (tagjai között 17 nemzetközi és 17 kínai szakértővel) nem jutott konkrét következtetésre. A legvalószínűbbnek azt tartották, hogy a vírus feltehetően egy közvetítő faj révén terjedt át az emberre. Azt pedig, hogy a vírus laboratóriumból szabadult el, „nagyon valószínűtlennek” vélték. A WHO főigazgatója azonban nem tartotta elég alaposnak a március közepén ismertetett eredményeket, és további vizsgálatokat rendelt el az ügyben. (MTI)