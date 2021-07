Amikor a kormány egy népszavazással megakadályozta, hogy kiirtsanak minket, mint az indiánokat

Nem először próbál lerohanni, letámadni, leigázni minket Brüsszel. Most a gyerekeinkre fáj a foga a globalista vámpírnak, 2016-ban még a kötelező kvótával, migránsáradattal fenyegetett az új Moszkva.

Akkor visszavertük őket egy érvénytelen, de mégis világra szóló győzelemmel felérő népszavazással.

Most ismét invázió fenyeget, ismét csatasorba áll az egész ország, megint népszavazásra készülünk. Idézzük fel, hogyan is néz ki egy ilyen kormányzati kampány, amikor jön a nehézlovasság, a CÖF, plakátok ezrei árasztják el a legkisebb falvakat is, és parázik a fél ország! Amikor Huth Gergely megígéri, hogy a sikeres magyar népszavazás után Európa a nyomdokainkba lép, és amikor Kósa Lajos úgy elveszíti a fonalat, hogy soha többet nem is találja meg.