A WhatsApp vezérigazgatója szerint amerikaikkal szövetséges kormányok tagjait is lehallgatták a Pegasusszal

Az amerikaiakkal szövetséges kormányok tagjai is célpontok voltak 2019-ben, amikor az izraeli NSO Group Pegasus szoftverével a WhatsApp üzenetküldő applikációján keresztül próbáltak megfertőzni telefonokat, nyilatkozta a Guardiannak Will Cathcart, a WhatsApp vezérigazgatója. A cég a 2019-es támadás miatt amúgy pert is indított az NSO Group ellen.

Cathcart arról is beszélt, hogy lát párhuzamokat a felhasználóik elleni 2019-es támadás, illetve a most kirobbant botrányban kiszivárogtatott adatok között. Most azután robbant a botrány, hogy a Forbidden Stories nevű nonprofit oknyomozó portál valahogy hozzáfért egy listához, melyen legalább ötvenezer olyan telefonszám volt, melyek potenciális megfigyelési célpontnak voltak kiszemelve. Az, hogy egy telefonszám szerepel a listán, amúgy nem jelenti azt, hogy meg is figyelték, vagy egyáltalán megpróbálták telepíteni a készülékre a Pegasus szoftvert. De a Forbidden Stories az Amnesty International Security Labjával összefogva 67, a listán szereplő telefont is auditált, melyek közül 37-en találták meg a Pegasus nyomait - köztük két magyar újságíróén, Panyi Szabolcs és Szabó András telefonján.

"A beszámolók egyeznek azzal, amit mi magunk is tapasztaltunk a támadás során, amit két éve kivédtünk" - mondta Cathcart, aki arról is beszámolt, hogy a 2019-es támadás során, amikor 1400 felhasználójuk telefonjára próbálták meg telepíteni a Pegasust, a célpontok között újságírók, ebmerni jogi aktivisták is voltak, olyanok, "akiket semmilyen formában nem kéne lehallgatni".

Az NSO amúgy azzal védekezett, hogy az ötvenezres lista teljes képtelenség, ügyfeleik ennél sokkal kisebb léptékben használják a szoftvert - állításuk szerint átlagosan egy ügyfelük évente 112 embert figyel meg. Cathcart szerint a valóság közelebb állhat a botrányról beszámoló lapokban megjelentekhez, már csak azért is, mert a WhatsApp elleni támadás esetén két héten belül próbáltak feltörni 1400 telefonkészüléket.

Cathcart és a WhatsApp a 2019-es támadás óta már kormányokkal is egyeztetett arról, hogy mit lehetne tenni a biztonságosabb internetért. Szerinte ugyanis "ha világszerte újságírókat és emberi jogi aktivistákat támadnak ezzel, az mindannyiunkra hatással van. Ha bárki telefonja nem biztonságos, akkor senkinek se biztonságos a telefonja" - mondta. Egyben azt is felvetette, hogy a kormányoknak fel kéne függeszteniük az NSO szoftvereinek a használatát, még akkor is, ha éppenséggel csak legitim célokra használják, mert "ők is finanszírozzák a működését". (Via The Guardian)