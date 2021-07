Döntetlennel kezdte szereplését a magyar női vízilabdaválogatott

"Olyan nagyon sok jó játékot nem mutattunk" - értékelt nagyon őszintén az oroszok elleni 10:10-es döntetlen után Bíró Attila, a magyar női vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya.

Bíró Attila, a magyarok szövetségi kapitánya. Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

Azt azért ő is hozzátette, hogy az első félidőben nem volt rossz a csapat, ami igaz is. Akkor 7:3-nál volt négygólos is a magyar előny, ám az oroszok még a félidő vége előtt szépíteni tudtak. A második félidőre így is háromgólos előnnyel fordult rá a magyar válogatott, aztán a harmadik negyedet 3:1, a negyediket 3:2 arányban az oroszok nyerték, hét másodperccel a vége előtt egyenlítettek.

A magyar csapat érthetetlen módon kapkodott az egész második félidőben, támadásban nagyon sok hibával játszottak. Siettették a játékot, pedig előnyük birtokában akár lassíthatták is volna, pláne, hogy a harmadik negyed elején még sikerült tartani az előnyt, ám 8:5 után kissé megtorpantak. A második félidőben csupán háromszor sikerült betalálniuk az orosz kapuba.

Feszült, küzdős mérkőzés volt az oroszok elleni, a második félidőben kissé szétesett a magyar csapat játéka. Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

Magyarország szerencsés sorsolással a toronymagas esélyes amerikaiak csoportjába került. Ez azért jó, mert az egyenes kieséses szakaszban, a negyeddöntőben biztosan elkerülhetjük őket. Az oroszok elleni döntetlen ellenére pedig még a csoport második helye sincs veszve, mert az oroszok csupán egy góllal győzték le Kínát. A második helyről így majd a gólarány dönthet, fontos lenne szoros meccset játszani szerdán az amerikaiakkal, és a lehető legnagyobb arányban győzni Kína és Japán ellen.