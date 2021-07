Feljelentést tesz a kormány, amiért valaki élőben közvetítette, ahogy algoritmussal tölti ki a nemzeti konzultációkat

Tomanovics Gergely vasárnap este indította el a Youtube-csatornáján azt az élő videót, amin azt látni, hogy egy algoritmus ész nélkül töltögeti ki a nemzeti konzultációkat, miközben vicces zenék mentek a lejátszási listájáról. Valószínűleg erre reagálhatott a kormány, amikor hétfő délután közölte, hogy büntető feljelentést tesz a konzultációs oldalt ért informatikai támadás miatt.

A közlemény szerint a kormányzati szervek azt észlelték, hogy informatikai támadást indítottak a konzultáció hivatalos internetes oldala ellen, tömeges kitöltéssel próbálkoznak az elkövetők. „Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy egyes szereplők különböző módszerekkel próbálják ellehetetleníteni a járvány utáni életről szóló párbeszédet. A minimálbér-emelés, a családi adóvisszatérítés, a hitelmoratórium, vagy a gyermekek védelmének kérdése magyarok millióinak életét érintik, ezért is biztatunk mindenkit arra, hogy mondja el véleményét” -írta a kormány.

Az elő közvetítés majdnem 12 óráig ment, az oldalán sarkán futó ablak alapján ez idő alatt több mint 3100 konzultációt töltött ki az algoritmus. Később egy második közvetítést is elindított:

A Fidesz által meghonosított online nemzeti konzultációk korábbi verzióinál is felmerült már, hogy akárhányszor ki lehet tölteni, és ez visszaélésekre adhat okot, de a kormány részéről korábban rendre lesöpörték ezt az érvet. Az algoritmus a leírás szerint teljesen véletlenszerűen válaszol a kérdésekre. A Youtube-oldalán Tomanovics linkel egy blogposztot is, melyben amellett érvelnek, hogy ez a fajta tevékenység nem számít bűncselekménynek, mert a konzultáció kitöltése nem meríti ki a jogszabályokban felsorolt tényezők egyikét sem.

A NERbot 2.0-hozEGY disclaimert is írt: „a robot egy átlagos Fideszesnél is butább (talán még Hollik Istvánnál is, de nem biztos) és csak véletlenszerű válaszokat ad az egyes kérdésekre. A KÉRDÉSEKRE ADOTT VÁLASZOK NEM TÜKRÖZIK A ROBOT FEJLESZTŐJÉNEK ÁLLÁSPONTJÁT, A NERBOT KIZÁRÓLAGOS CÉLJA A KORMÁNYPÁRTI INFORMATIKA SZÍNVONALÁNAK DEMONSTRÁLÁSA."

A legutóbbi nemzeti konzultáció idején is történt egy hasonló eset, akkor rendőrségi nyomozás és vádemelés lett a dologból. Mint kiderült, egy 40 év körüli, budapesti, hobbiból programozni tanuló férfi írta a kódot, és szerinte szó sem volt hackelésről. A konzultáció online felületéről hiányzott a reCaptcha, az az eszköz, ami segít kiszűrni a robotokat egy oldalra való belépéskor. Az automata kitöltéshez szerinte a legelemibb programozói tudás is elég volt.