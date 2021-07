A Disney új családi filmjében van egy karakter, akiről épp csak nem mondják ki, hogy meleg

A Disney új, Dzsungeltúra című családi kalandfilmjében egy coming outnak tekinthető jelenet is helyet kapott és többször is szóba kerül, hogy a szereplő „mást szeret”. Az LMBT-reprezentációt illetően hagyományosan elég konzervatív filmstúdiótól már ez is merész lépés.

Frank (Dwayne Johnson) és MacGregor (Jack Whitehall) a Dzsungeltúrában Fotó: Photo Credit: Frank Masi/Frank Masi

Az egyik jelenetben a MacGregor nevű szereplő (Jack Whitehall) arról beszél az egyik főhősnek, Frank kapitánynak (Dwayne Johnson), hogy már három nővel is felbontotta az eljegyzését, mert ő „máshol találta meg a boldogságot”, a kapitány pedig megemeli poharát a „máshol” szóra. MacGregor azt is elmeséli, hogy azért kísérte el a nővérét, a tudós Lily-t az útra, mert az kiállt mellette, amikor mások elfordultak tőle az I. világháborús Londonban, amiatt, hogy kit szeret.

A meleg szó viszont egyáltalán nem hangzik el a filmben, és a GLAAD nevű, LMBT érdekképviseleti csoport szerint az utalás nem biztos, hogy mindenkinek leesik. A jelenetet ugyan szívmelengetőnek nevezték, de „a célozgatás fölött könnyű elsiklani, illetve lehetnek olyan nézők, akik túl fiatalok ahhoz, hogy megértsék a hivatkozást” - írták.

A film július 29-től látható a magyar mozikban is. (Yahoo News)