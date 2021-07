Kimaradt az Operatív Törzs jelentéséből, hogy Magyarország Európa egyik legbiztonságosabb országa

Elképzelhető volna, hogy Magyarország már nem Európa legbiztonságosabb országa járványügyi szempontból? Az Operatív Törzs napi jelentéseinek visszatérő, állandó eleme volt a néhány, rendszeresen közölt statisztikai adatot követő statikus, bő két flekk terjedelmű appendix, amelyből az elmúlt hónapokban nap mint nap megtudhattuk, hogy

Magyarország első átoltottság tekintetében egész Európában;

Magyarország járványügyi szempontból egész Európa egyik legbiztonságosabb országa.

Ehhez képest ma egyiket sem említik. Átoltottság tekintetében amúgy egy ideje az állítás már nem is állt meg, de vajon az jelent-e valamit, hogy immár arról se tájékoztatnak, hogy az ország az egyik legbiztonságosabb volna? Rejtély!

Ettől eltekintve túl sok izgalmat nem tartogat a napi járványügyi adatsor, a számok az elmúlt két hétben megszokottak szerint alakultak. Olyan alacsony fertőzöttségi szintnél, ahol jelenleg tartunk, az apróbb kilengések arányaikban nagyobbnak tűnhetnek, valójában egészen hasonló számokat láthattunk. Ma például 64 új fertőzöttet jelentettek, pont ugyanannyit, mint két hete, viszont arányaiban sokkal, bár számszerűen csak 21-gyel kevesebbet, mint egy hete.

Covidbetegségben csütörtökön egy áldozat vesztette életét. Kórházban 79 embert ápolnak, közülük 11-en szorulnak gépi lélegeztetésre.

Az egyetlen, valamennyire aggasztó adat a pozitív tesztek arányának megugrása, júliusban először haladta meg bőven az egy százalékot a levett mintákban a pozitívok aránya, ami a legfrissebb jelentés szerint most 1,4 százalék volt, bár ebben biztos szerepe van annak is, hogy rendkívül kevés, mindössze 4580 mintát vizsgáltak be.

Az oltási program is az elmúlt hetek trendjei szerint haladt tovább, mindössze hatezer új beoltott van. A kétszer oltottak aránya közben lassan közelíti az 5,5 milliót, jelenleg már 5,43 milliónál tartunk. Mivel elértünk a hét végéhez, friss adatokat legközelebb három nap múlva, hétfőn kaphatunk. Tekintve, hogy azok a péntek-szombat-vasárnapi adatokat összesítik majd, azokból csak visszafogottan lehet következtetni bármire, így leghamarabb jövő szerda környékén látszik majd, hogyan alakul tovább a járványhelyzet.