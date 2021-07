Fontos poszton cserélt államtitkárt Orbán, magyarázat nélkül

Nem adtak ki róla közleményt, az MTI sem írt róla semmit, így a Magyar Közlöny szűkszavú határozataiból értesültünk csak róla, hogy Biró Marcellt, a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkárát mától felmentették tisztségéből, és helyére holnap már eddigi helyettes államtitkára, Bordás Gábor lép.

Áder János köztársasági elnök mellett Bordás Gábor (b), akit 2021. augusztus 1-jei hatállyal a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkárává nevezett ki az államfő, jobbról Biró Marcell, a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára a Sándor-palota Tükörtermében 2021. július 30-án Fotó: KEH Sajtóigazgatóság/MTI/MTVA

A Miniszterelnöki Kormányiroda a 2018-as választások után jött létre. Ezzel a Miniszterelnökség és a Miniszterelnöki Kabinetiroda nevű minisztériumok mellett egy harmadik intézmény is felállt Orbán mellé, a kormányzati munka koordinálására, tovább aprózva a feladatokat. A Kormányirodát vezető Biró feladata a kormányülések előkészítése, így ő a szűrő, akin minden miniszternek át kell verekednie magát, ha akar valamit. Ez 2010-ben Navracsics, 2014-ben pedig Lázár feladata volt még. De nem csak az fontos változás, hogy Bíró nem miniszteri bársonyszékből végzi majd ezt a munkát, hanem az is, hogy szemben elődeivel, neki nincs pártkarrierje sem. Világ életében bürokrata volt, sosem viselt választott tisztséget, nincs is módja a Fideszben építkezni, vagyis fel sem merülhet, hogy Orbán fejére nőhet - írta Magyari Péter 2018-ban.

Orbán Viktor akkor arról is beszélt, hogy az irodáján belül „lesz majd egy egységes hírszerzési központ is, amely lehetővé teszi, hogy Magyarország ebben az erőteljes nemzetközi versenyben egy jobb információs, hírszerzési tevékenységet tudjon felmutatni”. Hogy ez a projekt hogy áll, arról nem sokat tudni, mindenesetre csatlakozott Miniszterelnöki Kormányirodához államtitkári rangban a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat korábbi főigazgatója is.

Bordás Gábor életrajza szerint különböző minisztériumokban dolgozik 2010 óta, amikor is jogi és politológusi diplomát szerzett az ELTE ÁJK-n. Neki sincsen pártpolitikai hátországa.