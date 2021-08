Lengyelország befogadta Cimanovszkaját, a férje Ukrajnába menekült

A belarusz ellenzéki Franak Viacorka legfrisebb információja szerint Kriszcina Cimanovszkaja humanitárius alapon megkapta a vízumot Lengyelországtól és Japánból pár napon belül oda is fog utazni.

A férje közben Kijevbe, Ukrajna fővárosába menekült a diktatúra bosszúja elől, ami a jelek szerint a sportolónő egész családjára lecsap: Viacorka a Twitteren arról írt, Cimanovszkaja nagymamájára hivatkozva, hogy Lukasenka titkosrendőrei úton vannak Klimavicsi városa felé, ahol a rövidtávfutónő szülei laknak.

A férj, Arszenij Cimanovszkij, aki egyben az edzője is, már interjút is adott, amiben elmesélte, hogy abban a pillanatban kezdte szervezni a menekülést, amint meghallotta, hogy a felesége nem akar hazautazni.

A Cimanovszkij-házaspár.

Az olimpia eddigi legdrámaibb történése nem a sportpályákon zajlik.

Az eredendően a 200 méteres síkfutásra benevezett Kriszcina Cimanovszkaját a fehérorosz olimpiai csapat vezetői vasárnap váratlanul, akarata ellenére a tokiói repülőtérre vitték. Arra akarták kényszeríteni, hogy azonnal hazautazzon, pedig még pályára sem lépett. Ennek oka az volt, hogy a sportoló az Instagramon kritizálni merte a csapat vezetőit, amiért nem tudták, hogy a 4X400 méteres női váltó tervezett résztvevői közül egyesek nem léphetnek pályára, így az utolsó pillanatban őt is benevezték erre a számra, amit életében egyszer sem gyakorolt. Bár mégcsak nem is a Lukasenka-rezsimet bírálta, a fehérorosz diktatúrának ennyi is elég volt, hogy azonnal közellenségnek kiáltsák ki.

Cimanovszkaja, tudva jól, hogy ez jó eséllyel börtönben, megkínozva végzi, nem volt hajlandó felszállni a repülőre, a japán rendőrség, majd a Nemzetközi Olimpiai Bizottság segítségét kérte és jelezte, hogy menekültstátuszért fog folyamodni valahol.

Először Ausztria került szóba, mivel itt dolgozik a futónő elsőszámú edzője.

A cseh és a lengyel diplomácia rövid időn belül jelezte, hogy befogadnák a sportolót, aki ezután a tokiói lengyel nagykövetségre utazott, ahol menedékjogért folyamodott.

Közben kiszivárgott egy hangfelvétel, ami szerint az edzői azzal fenyegették meg a nőt, hogy ha nem hajlanó csendben hazautazni és külföldön marad, egyszer csak öngyilkos lesz.