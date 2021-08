Koronavírus: ma is több fertőzöttet jelentettek, mint egy hete

Ahogy a héten minden nap, ma is több új koronavírus-fertőzöttet jelentettek (86), mint egy hete. Egy hét alatt nem ugrásszerű a növekedés, de azért június közepéig kell visszamenni, ha az e hetinél több új Covid-fertőzöttet keresünk.



Ugyanakkor harmadik napja nincs újabb áldozata a járványnak. Hivatalosan összesen 30 037 Covid-fertőzött hunyt el eddig Magyarországon.

80 koronavírusos beteg van kórházban, 15-en lélegeztetőgépre is szorulnak, ezek a számok stagnálnak.

A pozitív tesztek aránya egy százalék fölé ment, de ez még mindig alacsony szám.

Eddig 83 ezren foglaltak időpontot harmadik oltásra, és 75 ezren már meg is kapták az oltást.

Az elmúlt két napban többen kaptak harmadik oltást (23 ezren), mint elsőt (9 500-an), miközben a delta vírus hatására fenyegető 4. hullám miatt az utóbbi is rendkívül fontos lenne. A felnőtt lakosság egyharmada még nem kapott semmilyen oltást.

A számokból kiderül az is, hogy 162 ezer 12-17 év közötti fiatalt oltottak be eddig. Ez a teljes korosztály 27 százaléka.

A koronavirus.gov.hu-n megjelent napi összefoglalóban arra hívják fel a figyelmet, hogy „a delta vírusmutáns több európai országban és már hazánkban is terjed, ezért kérjük, hogy aki még nem oltatta be magát, tegye meg. Az iskola közeledtével felhívjuk a szülők figyelemét, hogy a 12 éven felüli gyermeket automatikusan lehet regisztrálni oltásra és számukra is nyitva az időpontfoglaló”.