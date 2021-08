A járvány miatt részben le kellett zárni Kína legnagyobb kikötőjét

Szerdán részlegesen le kellett zárni Kína legnagyobb kikötője, Ningpo-Csousan egyik terminálját. Ez pedig, a kínai áruforgalom jelentőségére tekintettel, az egész világkereskedelemben komoly fennakadásokat okozhat, írja a BBC.

Ningpo-Csousan kikötője, aminek az egyik terminálját a héten le kellett zárni a koronavírus-járvány miatt. Fotó: WENG XINYANG/Xinhua via AFP

A kelet-kínai Ningpo-Csousan a világ harmadik legnagyobb forgalmú kikötője, lezárása nem is igazán a késztermékek, hanem a globális ellátási láncban kulcsfontosságú alkatrészek kereskedelmében okozhat nagy galibát. Ennek továbbgyűrűző hatásait ugyanis más termelők is megérezhetik, vagyis a kikötő lezárása nem csupán a kereskedelemben, hanem a termelésben is komoly fennakadásokat okozhat.

Ningpo-Csousanban most a Mejsan-szigeti terminált kellett lezárni, egyelőre határozatlan időre. A terminál kiesése önmagában negyedével csökkenti a kikötő konténerkapacitását.

Ha netán a világkereskedelem nem is roppanna össze ettől, a kikötő kiesése még tovább drágíthatja a Kína és a világ többi része közti áruszállítás amúgy is rekordmagas költségeit. A világjárványt kísérő lezárások feloldásával felpörgő globális kereskedelem igényeit már így is nehéz volt kielégíteni, ezért is a drágulás. Ami rövid távon nem is nagyon fog enyhülni, mert Jason Chiang, az Ocean Shipping Consultants elemzője szerint a következő két évben nem várható jelentős kapacitásbővítés az áruszállításban - amit pillanatnyilag különös konténerhiány is sújt, aminek nem is az a valódi oka, hogy nincs elég konténer, hanem hogy azok rossz helyen halmozódtak fel a járvány hónapjaiban.