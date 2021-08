„Az egész nemzet számára büszke pillanat” - sajtótájékoztatót tartott a tálibok szóvivője

Sajtótájékoztatót tartott Kabulban a tálibok szóvivője. Zabihullah Mudzsahid, aki most először lépett nem eltakart arccal a kamerák elé, az újságírókkal telezsúfolt teremben arról beszélt, hogy az egész ország számára „büszke pillanat”, hogy a tálibok visszafoglalták egész Afganisztánt 20 évnyi harc után.

Fotó: HOSHANG HASHIMI/AFP

„Nyilvánvalóvá akarjuk tenni, hogy Afganisztán többé nem háborús terület. (...) Mindenkinek megkegyelmeztünk, aki ellenünk harcolt, az ellenségeskedésnek vége. (...) Nem akarunk sem külső, sem belső ellenségeket.” Újságírói kérdésekre válaszolva hozzátette, senkit nem fognak elrabolni, vallatni és kihallgatni sem, nem kell attól tartani, hogy emberekre fogják rátörni az ajtót. Nem akarják, hogy ettől való félelmében bárki is elhagyja az országot.

A szóvivő szerint a tálibok az eredeti tervek szerint nem akartak behatolni Kabulba, hanem megálltak volna az afgán főváros határánál, kivárva, hogy békésen, tárgyalásos úton szerezzék meg a hatalmat, azonban az előző, nyugatbarát kormány annyira inkompetens volt, hogy nem tudta kézben tartani a várost, ezért mégis Kabul elfoglalása mellett döntöttek. „Nem akartunk káoszt látni Kabulban (...) be kellett hatolnunk a lakosok biztonsága érdekében.”

Zabihullah Mudzsahid a tálibok nevében igyekezett biztosítani a nemzetközi közvéleményt arról, hogy senkit nem akarnak bántani, és más államokkal sem akarnak rossz viszonyba kerülni.

„Ugyanakkor megvan a jogunk ahhoz, hogy a vallási előírásainknak megfelelő szabályokat hozzunk. Más országok más megközelítést és más szabályokat alkalmaznak, de az afgánoknak is megvan a joguk ahhoz, hogy az általuk vallott értékeknek megfelelő szabályokat hozzanak (...)

Elkötelezettek vagyunk azt illetően, hogy a nők jogait az iszlám jog, a saria alapján szabályozzuk.”

- jegyezte meg a szóvivő, de hozzátette, nem lesz diszkrimináció. Újságírói kérdésekre válaszolva elmondta azt is, hogy a nők így is aktívak lehetnek az afgán társadalomban, csak be kell tartaniuk az új szabályokat, figyelemmel kell lenniük az új keretekre. Megígérte azt is, hogy „a saját szabályaik szerint” engedik majd azt is, hogy az afgán nők tanuljanak és dolgozzanak.

A média szintén működhet az országban továbbra is, de rájuk is vonatkoznak majd az új szabályok, a szóvivő szerint például az újságíróknak is a nemzet egységéért kellene dolgozniuk, tiszteletben tartva az új szabályokat. A magántulajdonú média pedig továbbra is „szabad és független maradhat”.

A szóvivő szerint egyébként a tálibok jelenleg is ellenőrzik Afganisztán határait, és a kormányalakításon dolgoznak.

Megígérte, hogy „idegen harcosoknak” sem fogják többé engedni, hogy Afganisztán területéről megtámadjanak másokat, utalva a 2001-es háború okára, miszerint Oszama bin Laden Afganisztánból szervezte meg az Egyesült Államok elleni szeptember 11-i terrorcselekményeit. (BBC)