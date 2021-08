Emmi: Szeptember elején is oltják majd az iskolásokat

Az iskolaorvosok mellett a háziorvosok bevonásával kezdődhet majd a 12-18 évesek oltása az oktatási intézményekben a tanév elején - ez derült ki abból a szűkszavú válaszból, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Népszava kérdésére adott.

Eredetileg az Emmiben azt tervezték, hogy augusztus utolsó két napján oltják majd be az iskolásokat, addig pedig felmérik majd, hány szülő szeretné, hogy a gyereke kapjon Pfizer-BioNTech-vakcinát. Az igényfelmérés viszont még nem kezdődött meg, az Emmi pedig most azt írta a lapnak, hogy szeptember első napjaiban is oltanak majd. Ennél több információt nem árult el a minisztérium, amely későbbre ígért tájékoztatást.

Az iskolaigazgatók sem tudnak többet az oltások lebonyolításáról, Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke és Totyik Tamás, a Pedagógusok Szakszervezetének alelnöke sem tud arról, hogy az iskolák és vezetőik kaptak volna utasítást az oltások szervezéséhez. Totyik szerint ez azért is aggasztó, mert a hónap végéig már csak két hét van, és még az igényfelmérés sem kezdődött el.