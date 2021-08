Gulyás Gergely: Viszonylagos nyugalommal várhatjuk a negyedik hullámot

„A negyedik hullám Nyugat-Európában elindult, erre utaló jelek nálunk is vannak, a negyedik hullám Magyarországra is meg fog érkezni” – mondta Gulyás Gergely a szombat délelőtti, rendkívüli kormányinfón, hozzátéve, hogy szerinte ez most „el fog térni az első három hullámtól”, az oltással pedig „viszonylagos nyugalommal várhatjuk a negyedik hullámot”.

Arról is beszélt, hogy a kormány nem szándékozza lezárni az országot, munkahelyi korlátozásokra sincs szükség és az oktatás is megindul az ősszel.

Adatokkal is szolgált, közlése szerint a beoltottaknál 0,2 százalék az esély a megbetegedésre, a megbetegedések aránya a vakcináknál a következő:

0,8 százalék a Modernánál,

0,19 százalék a Pfizernél,

0,11 százalék a Szputnyiknál,

0,3 százalék a Sinoharmnál,

0,16 százalék az AstraZenecánál és

0,03 százalék a Janssennél, de ehhez a számhoz hozzátette, hogy az utóbbival való oltást jóval később kezdték.

Azt is elmondták, hogy mostantól a hatodéves orvostanhallgatók is olthatnak, az országban közel nyolcmillió vakcina áll rendelkezésre, Gulyás úgy fogalmazott, „mindenkit be tudunk oltani harmadikkal, de még negyedikkel is”.

Szentkirályi Alexandra pedig bejelentette, hogy ősszel újabb oltásnépszerűsítő kampányt indítanak, mert „szeretnénk, ha mindenki természetesnek tekintené, hogy be vannak oltva az emberek”.

Dr. Lénárd Ritát, a Magyar Orvosi Kamara alelnöke pénteken azt mondta a 444-nek: ideje visszaszokni a maszkhordásra. Falus Ferenc volt országos tiszti főorvos szerint pedig már benne vagyunk a negyedik hullámban.