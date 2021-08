Dobrev Klárának is összejött a 20 ezer ajánlás

Karácsony Gergely mellett Dobrev Klára is összegyűjtötte 24 óra alatt azt a 20 ezer ajánlást, ami ahhoz szükséges, hogy hivatalosan is miniszterelnök-jelölt lehessen - tudta meg az ATV Híradója. Az értesülést Dobrev is megerősítette, aki azt is elmondta, hogy „sokkal nagyobb az érdeklődés az előválasztás iránt, mint azt előzetesen gondolták”.

Dobrev Klára Fotó: botost/444.hu

Az aláírások gyűjtése hétfőn kezdődött, és szeptember 6-ig tart. Azután derül majd ki, mely jelöltek kerülnek fel a szavazólapra. Az előválasztás első fordulója pedig szeptember 18-26. között zajlik, online és személyes szavazással. A 444-en bemutatjuk a jelölteket, és itt követjük az előválasztás alakulását.