Hibás döntésnek tartja a nagykörúti villamosbarát lámpaprogram felszámolását a Budapest Fejlesztési Központ

Miután Karácsony Gergely bejelentette, hogy az autósoknak kedvezve és a villamos haladási idejének rovására módosítják a nagykörúti lámpaprogramot, a kormány által létrehozott Budapest Fejlesztési Központ tiltakozni kezdett. Vitézy Dávid vezérigazgató az oldalán hibás döntésnek, súlyos közlekedéspolitikai aránytévesztésnek nevezte a lépést.

Szerinte a villamosbarát lámpaprogram felszámolása épp a legzöldebb közlekedési módot, a villamosközlekedést választó utasokat, naponta százezreket hoz hátrányosabb helyzetbe, ezért mind közlekedéspolitikai, mind klímavédelmi szempontból aránytévesztés.

„2012-ben uniós támogatással alakítottuk át a Nagykörút forgalmi rendjét a BKK-ban, a villamosok gyorsabbak és megbízhatóbbak lettek, nőtt a kapacitásuk, minden elvárt eredményt teljesített a projekt. Az akkor bevezetett rendszer lényege, hogy a 120 másodpercenként járó villamosok a 60 másodperces lámpaciklusokban tudtak egyenletesen közlekedni. A most ismét az autósok érdekére hivatkozással bevezetni tervezett, régi 90 másodperces ciklusban a járatkövetés másfél és 3 perc között váltakozik, így a 3 perces követésben haladó villamos túlzsúfolódik, amely így még jobban lemarad, a járatkövetés hézagos lesz. Tehát, épp a legtöbb utast szállító 4-6-os villamosok egyenletes követése, megbízhatósága sérül” - írta Vitézy. Hozzátette, hogy a a villamosbarát lámpaprogram révén két perccel rövidült a menetidő a 4-6-oson, és 7 százalékkal nagyobb kapacitást tudtak biztosítani a nagykörúti villamosjáratoknak.

Vitézy utalt arra, hogy néhány évvel ezelőtt is felmerült ilyen javaslat, volt is vitája erről nyilvánosan Tarlós Istvánnal, de akkor a város vezetői a szakmai érveket meghallgatva végül elfogadták, hogy nem érdemes felszámolni a villamosbarát lámpaprogramot. Most arra kéri Karácsony Gergelyt, hogy „a naponta több százezer embert hátrányosan érintő intézkedését vonja vissza, a nagykörúti villamosok lelassításától tekintsen el”.