Két nap alatt három tömegverekedés tört ki az örmény parlamentben

Szerda óta többször is egymásnak estek az örmény parlament képviselői, tárgyakkal dobálták egymást, lökdösődtek, ütöttek, rúgtak. Örményországban nagyon feszült a belpolitikai helyzet, mióta tavaly az azeri hadsereg több területről is kiszorította az örmény erőket Hegyi-Karabahban, többek között Susa városából is.



A parlamentben akkor szabadultak el az indulatok, amikor a kormánypárt egyik képviselője árulónak nevezte az ország korábbi védelmi minisztereit. Az ellenzék vezetője, Vahe Hakobian pedig hazudozó populistának nevezte Nikol Pashinian miniszterelnököt. A verekedőket az őrszolgálat emberei oszlatták szét. (BBC/Reuters)