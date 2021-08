Stop Gyurcsány! Stop Karácsony! címmel indít petíciót a Fidesz, hogy megállítsák az ellenzéki ámokfutást

Kocsis Máté bejelentette, hogy a Fidesz szeptember 1-jétől petíciót indít Stop Gyurcsány! Stop Karácsony! címmel. A petícióval arra kívánják emlékeztetni az embereket, hogy akik hatalomra akarnak kerülni, ugyanazok, mint „akik 2002 és 2010 között tönkretették az országot”.

A Fidesz szerint meg kell őket állítani. Fotó: Balogh Zoltán/MTVA - Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

A Fidesz parlamenti frakcióvezetője a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában felsorolta a 2002 és 2010 közötti kormányok rémtetteit, majd arról értekezett, hogy az elmúlt években a baloldalon a teljes kontrollt Gyurcsány Ferenc szerezte meg. Szerinte mindegy, hogy Jakab Péter, Karácsony Gergely vagy Dobrev Klára indul miniszterelnök-jelöltként, valójában az ex-miniszterelnök akar más szereplők mögé bújva újra hatalomra kerülni. Ezért a Fidesz azokat, akik nem akarják, hogy „újra hazudjanak reggel, éjjel és este”, arra biztatja, hogy támogassák a petíciót.



„Nem hagyhatjuk, nem fogjuk engedni”, hogy "ugyanazok az emberek, akik 2002-2010-ben tönkretették az országot", hatalomra kerüljenek - mondta Kocsis Máté.

Szerinte egyébként Karácsony Gergely főpolgármester teljesítménye sem értékelhető. Budapest romokban van, mindenhol kosz, szemét és dugó van (de még milyen!), és eszkalálódott a hajléktalanhelyzet is. Kocsis szerint számos fővárosi döntés is Gyurcsány Ferencéknél születik meg, mivel tele van a városháza az ő embereivel. A vezető fideszes politikus azt is hangoztatta, hogy a brüsszeli elit a baloldalt szeretné hatalomra segíteni. (MTI)