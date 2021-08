Tanúvallomást tett R Kelly ellen egy férfi is, aki szerint az énekes hírnevet ígért neki szexért cserébe

Augusztus 18-án kezdődött R. Kelly tárgyalása, az énekest zsarolással, megvesztegetéssel, emberrablással, kényszermunkával és kiskorúak szexuális kihasználásával is vádolják. A hétfői tárgyalási napon tett tanúvallomást az énekest vádló egyetlen férfi, aki azt állítja, hogy R. Kelly hírnevet ígért neki szexért cserébe. A bíróságon Louis álnéven vallomást tevő férfi azt mondta, 17 éves volt, amikor Kelly azt kérdezte tőle, „mit hajlandó megtenni a zenéért”.

2006-ban találkoztak, amikor Louis egy chicagói McDonald's-ban dolgozott. Vallomása szerint Kelly odacsúsztatta neki a telefonszámát és meghívta magához, mondván, hogy énekelhetne a stúdiójában, ahol tanácsokat is adna neki későbbi zenei karrierjét illetően. Miután találkoztak, a férfi állítása szerint Kelly megkérdezte tőle: „fantáziáltam-e valaha férfiakról”, majd „letérdelt és orális szexet végzett rajtam”. Ezek után Kelly arra kérte, ez maradjon kettejük közt, és úgy fogalmazott, „most már testvérek vagyunk, egy család vagyunk”. Állítása szerint Kelly arra kérte, szólítsa őt apucinak – erről számolt be az összes többi, Kellyt vádló nő is –, a szexuális együttléteket pedig rendszeresen filmre vette.

A férfi a bíróságon azt vallotta, azért találkozott többször is Kellyvel, mert nagyon szeretett volna karriert építeni a zeneiparban. Elmondása szerint néha a barátait is elvitte Kelly bulijaira, az egyik ilyen alkalommal pedig egy 16 éves fiú barátjának szintén volt szexuális kapcsolata Kellyvel.

R. Kelly 2019-ben egy bírósági meghallgatás után Fotó: JOSHUA LOTT/AFP

Úgy tudni, hogy a most 32 éves férfi egy 2021 februárjában kötött együttműködési megállapodás részeként tett vallomást, amivel elkerülhet egy akár 15 évig terjedő börtönbüntetést. Korábban bűnösnek találták, amiért pénzt ajánlott egy tanúnak, aki Kelly ellen vallott volna. Azt mondta, aggódott, hogy a meg nem nevezett tanúnak szexvideói vannak róla és Kellyről. Állítása szerint a megvesztegetésről Kelly nem tudott.

A hétfői napon egy nő vallomását is meghallgatták. Ő szintén 17 éves volt, amikor találkozott Kellyvel még 1994-ben egy koncert után Miamiban. Az Addie álnéven vallomást tevő nő a bíróságon azt mondta, egy barátnőjével együtt hívták meg a backstage-be, ahol Kelly megragadta a karját, lehúzta a nadrágját és megerőszakolta őt. Állítása szerint barátnője értesíteni akarta a rendőrséget, de ő nem mert szólni, mert félt, hogy nem hinnének neki.

R. Kellyvel szemben a kilencvenes évek közepe óta többször merültek fel szexuális visszaéléssel, zsarolással, erőszakkal és gyermekpornográfiával kapcsolatos vádak, a nemrég kezdődött tárgyalásának előzményeiről és részleteiről itt írtunk bővebben.

(BBC)