Csütörtöktől ingyen használhatják a fővárosi tömegközlekedést a 14 éven aluliak

A Fővárosi Közgyűlés a főpolgármester javaslatára egyhangúlag úgy döntött szerdai ülésén, hogy szeptember 2-ától ingyenessé teszi a közösségi közlekedést a 14 év alattiaknak.

Az előterjesztés szerint a koronavírus-járvány miatt idén a fővárosban már csak az utazók 28 százaléka választotta a közösségi közlekedést, az utasforgalom 2019-hez képest 30-40 százalékkal csökkent, 2020-ban a menetdíjbevételek 40 százaléka kiesett, ami 30 milliárd forint bevételkiesést jelentett.

A 14 év alattiak közösségi közlekedésének ingyenessé tételével vissza szeretnék csábítani őket a közösségi közlekedésre, és mivel leginkább a szülők kísérik iskolába gyermekeiket, arra számítanak, hogy a döntéssel a szülők is szívesebben választják a közösségi közlekedést. Úgy számolnak, az intézkedés nullszaldós lesz, ha az érintett 121 ezer diákból minden tizedik esetében el tudják érni, hogy egy felnőtt közösségi közlekedésre váltson.

Karácsony Gergely főpolgármester előterjesztőként közölte: a koronavírus-járvány fontos tanulsága, hogy a közösségi közlekedés az átlagnál biztonságosabb hely a járvány terjedése szempontjából.

Fotó: Kovács Attila/MTI/MTVA

A Fidesz-KDNP képviselői is támogatták a javaslatot, ugyanakkor többen is felhívták a figyelmet arra, hogy nagy szükség lenne a jellemzően már önállóan közlekedő 14-18 éves korosztályra is kiterjeszteni az ingyenes közlekedést.



A közgyűlés döntése értelmében a hatodik életévüket betöltött, óvodai vagy tanulói jogviszonnyal rendelkezők annak a tanévnek az utolsó napjáig vehetik igénybe díjmentesen a budapesti közösségi közlekedés járműveit, amelyben a 14. életévüket betöltik.

Fővárosi Közgyűlés módosította a költségvetését is, ennek részeként 13,5 milliárd forintot átcsoportosítanak a közösségi közlekedésre a kieső menetdíj-bevételek kompenzálására, továbbá feladatok átütemezését kérik a BKV-tól és a BKK-tól. (MTI)