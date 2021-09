Legalább tizennégyen meghaltak az áradások miatt New Yorkban és New Jerseyben

Legalább tizennégy ember halt meg villámáradások miatt New Yorkban és New Jerseyben. A helyi híradások szerint az elhunytak között volt, aki az alagsori lakásában ragadt, egy holttestet pedig az autójában találtak meg, amit elsodort az ár.

Mindkét államban rendkívüli állapotot hirdettek, miután a régiót elérte a hurrikánból trópusi viharrá szelídült Ida.

Bill de Blasio New York-i polgármester úgy fogalmazott, soha nem látott vihar tombol New Yorkban, ahol a „brutális áradások” miatt „veszélyes körülmények” vannak az utakon. Szinte a teljes new yorki metróhálózatot lezárták, és csak a készenléti szervek járművei közlekedhetnek az utakon. Sok repülő- és vonatjáratot is felfüggesztettek New Yorkban és New Jerseyben is.

New Jerseyben öt halottról tudnak, egyikük volt az a hetvenes éveiben járó férfi, akinek az autóját elsodorta a víz.

New Yorkban kilencen haltak meg, köztük egy kétéves kisfiú. (BCC)