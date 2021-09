Videón, ahogy a new yorki metrót elönti a víz

Több videó is felkerült az internetre, amin látszik, hogyan önti el a new yorki metrót a víz.

New York és New Jersey államban is rendkívüli állapotot hirdettek a hurrikánból trópusi viharrá szelídült Ida miatt, ami hatalmas áradásokat okoz a régióban. Legalább tizennégyen meghaltak, közülük többen azért, mert alagsori lakásukban rekedtek.

Mostanra szinte a teljes new yorki metróhálózatot lezárták, és csak a készenléti szervek járművei közlekedhetnek az utakon.