Most épp az mondja az EMMI, hogy védettségi nélkül is lehet színházba járni

A magyar sajtó jelentős részéhez hasonlóan pénteken mi is átvettük a Vígszínház közleményét, miszerint a színházlátogatás védettségi igazolványhoz kötött. Ez meglepetés volt, mivel a korlátozások június végi lazításokor még arról volt szó, hogy az ültetett kulturális rendezvényekhez nem kell oltottsági. De a Vígszínház is arra utalt és mi is olyan információkat hallottunk, hogy egy csütörtöki egyeztetésen Fekete Péter, az Emmi kultúráért felelős államtitkára úgy beszélt a védettségi igazolvány szükségességéről a színházak igazgatóinak, mint amire eddig is szükség lett volna.

Ehhez képest a minisztérium ma, szombaton olyan sajtóközleményt küldött a Vígszínháznak, amiben leszögezik, hogy a színházi-, mozi- és cirkuszi előadások szabadon látogathatók. Íme a közelmény szövege:

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Kulturális események látogatottságának pontosító tájékoztatása

A kulturális terület védettségi szabályozását a 484/2020 Kormányrendelet tartalmazza, amely részletesen leírja a védettségi igazolvánnyal látogatható rendezvények köret.

Minden kulturális esemény, zenés-táncos rendezvény, falunap, egyéb rendezvény, sportrendezvény stb. rendezvénynek minősül, ezért csak védettséggel rendelkező személyeknek és a felügyeletük alatt álló 18 éven aluliaknak látogatható.

A jelenlegi szabályozás azonban, amennyiben a kulturális eseményt az e művészet céljára rendelt helyszínen tartják meg, előre megváltott jeggyel ülőhelyre szól, valamint a néző az előadás időtartama alatt az ülőhelyén tartózkodik, az adott kulturális eseményt kiveszi a rendezvény fogalma alól. Így ezen feltételek teljesülése esetén nem kötelező a védettség igazolása, bárki szabadon látogathatja a színházi, mozi, cirkuszi stb. előadásokat.

(via Telex)