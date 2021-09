A Facebook elnézést kért, amiért az algoritmusa főemlősök cimkét rakott egy fekete férfiakat mutató videóra

A Facebook kénytelen volt lekapcsolni egy mesterségesintelligencia-alapú algoritmusát, miután az egy brit bulvárlap posztjában szereplő, fekete férfiakat mutató videó után felajánlotta a nézőknek, hogy jelezzék, "továbbra is szeretnének-e főemlősökről szóló videókat látni". A cég péntenek elnézést kért a történtekért, "elfogadhatatlan hibának" minősítve a történteket. Egyben közölték, hogy le is kapcsolták ezt a szolgáltatást, nehogy megismétlődhessen az eset.

A videón, amit még tavaly júniusban posztolt a Daily Mail, fehér járókelőkkel és rendőrökkel konfrontálódó fekete férfiak láthatók. A felvételnek se majmokhoz, se főemlősökhöz nincs köze.

Arról, hogy milyen ajánlásokat ad fel a videóhoz a Facebook, a cég egy volt tartalomdizájn-menedzserét, Darci Grovest az ismerősei figyelmeztették. Ő megosztotta a felugró ajánlatról készített képernyőképeiket egy olyan fórumon, amelynek a Facebook volt és jelenlegi alkalmazottai a tagjai, ahol a Facebook videószolgáltatása, a Facebook Watch egyik termékmenedzsere azonnal elfogadhatatlannak minősítette a hibát, és megígérte, hogy utánajárnak az okainak.

A cég hivatalosan azt közölte, hogy "mint azt korábban is mondtuk már, bár sok javítást eszközöltünk rajta, mesterségesintelligencia-rendszerünk még nem tökéletes, és még sokat kell fejlesztenünk. Elnézést kérünk mindenkitől, aki találkozott ezekkel a sértő ajánlatokkal". (Via The New York Times)