Michael Ringier: Egy demokrácia vagy liberális, vagy ha nem az, akkor nem is demokrácia

„Viszont amikor a magyar kormány illiberális demokráciát emleget, el kell mondani, hogy ilyesmi nem létezik. Egy demokrácia vagy liberális, vagy ha nem az, akkor nem is demokrácia” - mondta Michael Ringier, a svájci székhelyű Ringier kiadóvállalat feje a magyar Forbes-nak adott interjújában. Az itthon többek közt a Blikk, a Kiskegyed, a Glamour vagy a Profession.hu tulajdonosaként ismert vállalat vezetője beszélt arról is, hogy nem tetszik neki, ahogyan a magyar vagy a lengyel kormányok az igazságszolgáltatás függetlenségét veszélyeztetik, sőt „veszélyesnek” nevezte a tendenciát, de szerinte majd a választók meghozzák a döntést ebben a kérdésben, az ilyesmi nem a médiatulajdonosok dolga.

Ringier beszélt arról az időszakról is, amikor a magyar hatóságok döntése értelmében az Axel Springerrel Magyarországon vegyesvállalatban egyesülő Ringier-nek át kellett adnia a Mediaworks-nek a Népszabadságot és a Nemzeti Sportot, majd nem sokkal később a Mediaworks gazdasági okokra hivatkozva be is záratta a Népszabadságot. Ringier azt mondta:

„Nem így szerettük volna az üzletet tető alá hozni, de az egyezség a magyar politikai realitásokon alapult. Ha a Nemzeti Sport újra eladóvá válik, talán ajánlatot is teszünk rá, mert a sport fontos része a stratégiánknak.”

A Népszabadságra később visszatérve azt mondta, „el tudja fogadni”, hogy a lapot gazdasági nehézségek miatt zárták be. „(...) már akkor is láttuk a jövőbeli nehézségeket, amikor még mi voltunk a Népszabadság tulajdonosai. Ez nem csak Magyarországon probléma – az ilyen jellegű újságok, ha nem elég erősek a digitális piacon, nagy gondokkal szembesülnek. Ezért a bezárás híre nem hatott igazán nagy meglepetésként.”