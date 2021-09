Ausztráliában mostantól felelőssé tehetők a médiacégek a posztjaik alá írt kommentek miatt

Ausztrália legfelsőbb bírósága úgy döntött, hogy az ausztrál médiacégek felelősségre vonhatók azok miatt a gyalázkodó kommentek miatt, melyeket az olvasóik írnak a posztjaik alá a közösségi médiában.

Az ügy, amelyben ez a döntés született, 2016-ban indult. Akkor derült ki ugyanis egy TV-riportból, hogy a 17 éves Dylan Vollerrel milyen embertelen módon bánnak a fiatalkorúak börtönében. Az ügyből nagy botrány lett, vizsgálat indult az intézmény ellen. Rengeteget cikkeztek róla a sajtóban, a cikkek linkjét pedig Facebookon is megosztották a lapok a követőikkel, melyek alatt a felhasználók Vollnerre vonatkozó kommenteket is írtak.

Ausztrál címlapok egy krikettbotrány idején 2018-ban. Fotó: PETER PARKS/AFP

Voller azért perelte be a Sydney Morning Herald, illetve a The Australian és a Sky News Australia kiadóit, mert hagyták, hogy a személyét érintő, rágalmazó kommentek is megjelenjenek a posztok alatt.



A per során a kiadók azzal érveltek, hogy nem felelősek a kommentekért, és nem lehet a kiadókat a kommentek kiadójának is tekinteni, ahhoz ugyanis előre ismerniük kellene a kommentelők állításait és szándékait. Ezt 2019-ben elutasította az Új-Dél-Wales-i felsőbb bíróság, most pedig az ausztrál legfelsőbb bíróság is fenntartotta a korábbi ítéletet. A bíróság szerint ugyanis azáltal, hogy egy médium létrehoz egy Facebook-profilt, és oda híreket posztol, „megkönnyít, bátorítja, és ezáltal segíti, hogy a felhasználók kommenteket tegyenek ott közzé”.

Voller ügyvédje történelmi lépésnek nevezte a döntést abban, hogy megvédjék az embereket a kíméletlen támadásoktól a közösségi médiában. A sajtó szerint azonban ez csak tovább szigorított a már most is eléggé korlátozó, rágalmazásra vonatkozó törvényen, illetve a szólásszabadságot is korlátozza. (BBC)