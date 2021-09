Az oktatási államtitkár szerint nem készülnek rendszerszintű digitális átállásra az iskolákban

Nem lesz kötelező távolságtartás vagy maszkviselés az iskolákban, mivel az oltás mint fegyver a kormány kezében van, közölte Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár az Inforádió műsorában.

„Egyértelmű sikerként könyvelem el, hogy úgy tudtuk a jelenléti oktatást beindítani a múlt héten, hogy az lényegében és érdemben mindenhol zökkenőmentesen el tudott indulni” – mondta el Maruzsa, aki kifejtette azt is,

továbbra is rendelkezésre áll az oltás, bármikor bárki jelentkezhet érte, de országos oltási kampánynak nem látja értelmét.

Pedig a járvány negyedik hulláma az ország ajtaján kopogtat: kedden már ismét 200 embert ápoltak kórházban a járvány miatt, amire június óta nem volt példa, és még mindig több millióan nincsenek beoltva.

Maruzsa elmondta azt is, hogy a koronavírus-járvány miatt elképzelhetők egyedi intézkedések egyes intézményekben, de a magas szintű országos átoltottság miatt egyelőre nem készül a kormány rendszerszintű digitális átállásra.

Az államtitkár közölte azt is, hogy a tanévkezdésig 185 ezer tanuló vette fel a koronavírus elleni oltást, a múlt héten zárult iskolai oltási kampányban pedig csaknem további 50 ezer, köznevelésben és szakképzésben tanuló diák kapta meg a vakcinát.

A tanárokat már áprilisban oltották, körükben intézményi átlagban 85-90 százalékos az átoltottság az államtitkár elmondása szerint, aki elmondta, hogy "szárazon tartják a puskaport" a távoktatással kapcsolatban, "jövőkutatással kevésbé szívesen" foglalkozik.

Az iskolai maszkhordást tiltani nem fogják, de kötelezően se írják elő, mivel az oltásra építik a védekezést. Az államtitkár elmondta azt is, hogy amennyiben tudományosan lehetséges lesz, hogy 12 év alattiakat is oltsanak koronavírus ellen, biztosítani is fogják a vakcinát, kötelezővé azonban továbbra sem tervezik tenni.