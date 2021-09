Hét év alatt sem találták meg a Lehel utcai bankrobbantót, lezárták a nyomozást

A rendőrség hétévnyi nyomozás után eredménytelenül zárta le a Lehel utcai CIB bankfiókban történt robbantás ügyét - írja a Magyar Nemzet. A nyomozati aktákat azonban bármikor megnyithatják, ha új információt kapnak.

Rendőrök és tűzoltók dolgoznak a megrongálódott épület előtt 2014. január 13-án. Fotó: Bruzák Noémi/MTI/MTVA

A biztonsági kamera felvételein annyi látszott, hogy 2014. január 13-án egy 180-185 centiméter magas, motorosdzsekit, kezeslábast viselő, bukósisakos, nőies mozgású ember érkezett krosszmotoron a CIB Bank Lehel utcai fiókjá­hoz. A bank ajtajába lerakott egy csomagot, majd elhajtott. A tettes a csomagban elrejtett, TNT-alapú robbanóanyagot gyújtózsinórral hozta működésbe. Mivel ugyanez a motoros volt az, aki pár nappal korábban a Raiffeisen Bank Váci úti fiókjának üvegportálját is betörte, a két nyomozást összevonták.



A helyszínelők akkor több száz olyan nyomot rögzítettek, amelyek bizonyításra alkalmasak, és a robbanószer maradványain is találtak DNS-mintákat. A Nemzeti Nyomozó Iroda nyomozói egyebek mellett ellenőrizték a pénzintézetekben fenyegetőző, kiabáló ügyfeleket is, ezernél több állampolgári bejelentést vizsgáltak meg, de így sem bukkantak rá az elkövetőre. A nyomozók szerint elképzelhető, hogy külföldön él, de akár már halott is lehet.

Hat lehetséges indítékot vizsgáltak, köztük a bankok elleni bosszút is, mivel a robbantást 2014. január 22-én a Vállalkozók Érdekvédelmi Szövetségének (VÉSZ) küldött, újságból kivágott betűkből készített levélben magára vállalta egy Őrsereg nevű szervezet, amely a VÉSZ a devizahitelesekért vívott harcát kívánta támogatni. Végül ezt a verziót is elvetették bizonyítékok hiányában.