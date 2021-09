A tálibok távozni engednek kétszáz külföldit

Afganisztán új, tálib kormánya beleegyezett, hogy kiengedjenek az országból kétszáz ott rekedt külföldit. A Guardian beszámolója szerint az országban rekedtek akár már csütörtökön elhagyhatják Kabult charterjáratokon. Az amerikai evakuáció augusztus 30-i lezárása óta ezek a gépek az első nemzetközi járatok között lesznek, amelyek elhagyhatják az afgán fővárost.

A tálibokkal szívélyes viszonyt ápoló Katar légitársasága már a múlt héten is repülhetett Kabul és Katar között. Fotó: BILAL GULER/Anadolu Agency via AFP

Elengedésüket az amerikaiak különmegbízottja, Zalmay Khalilzad járta ki a táliboknál. Az amerikai tisztviselők a Guardian érdeklődésére nem tudták megerősíteni, hogy arról a csoportról van-e szó, ami az ország északi részén, Mazar-i-Sarifban rekedt, amikor nem engedték felszállni a charterezett gépeiket.

Az idegen állampolgárokkal szembeni engedékenység azonban nem jelenti azt, hogy a tálibok lazítanának. Sőt, korábbi ígéreteivel szemben az új rezsim nem az emberi arcát mutatja eddig. Miután szerdán bejelentették, hogy ezentúl csak akkor lehet tüntetni, ha a tálib hatóságok a tüntetés mellett az azon elhangzó jelszavakat is engedélyezik, csütörtökön több afgán újságíró is arról számolt be, hogy csak azért megverték őket, mert demonstrációkról tudósítottak. Két újságíró azt is állította, hogy miután megverték őket, órákra őrizetbe is vették őket, ahol aztán tovább verték őket botokkal, elektromos kábelekkel és ostorokkal, miközben azzal gyanúsítgatták őket, hogy valójában ők a tüntetés szervezői.

"Az egyik tálib rálépett a fejemre, belenyomta az arcomat a betonba. Fejbe rúgtak. Azt hittem, meg fognak gyilkolni" - mesélte Nematullah Naqdi fotóriporter.

A tálibok Afganisztán lerohanása után azt ígérték, kormányukba másokat is bevonnak, és tiszteletben tartják az újságírók jogait. Ehhez képest egy csak tálib férfiakból álló kormányt állítottak fel, és azonnal korlátozni kezdték az újságírók munkáját. Naqdi és újságíró kollégája, Taqi Daryabi, az Etilat Roz (Napi Értesülések) munkatársai szerdán azoknak a nőknek a tüntetéséről tudósítottak, akik pusztán az oktatáshoz való jogukat követelték. Naqdi szerint a tálib fegyveresek azonnal körbevették, amikor fotózni kezdett. Azt mondták neki, hogy nem filmezhet, és letartóztattak mindenkit, aki forgatott. Őt rugdosni kezdték, és amikor kérdezte, hogy miért verik, annyit válaszoltak, hogy "örüljön, hogy nem fejezzük le". (Via The Guardian)