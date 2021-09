Angela Merkel elárulta, hogy mihez kezd 16 év kormányzás után

Angela Merkel német kancellár hamarosan visszavonul - 16 éve kormányozza megszakítás nélkül Németországot, de a szeptember végére kiírt választás után abbahagyja politikai pályafutását. (Illetve arra még van esély, hogy hónapokig ügyvezetőként maradjon, hiszen elég nehéz koalíciós alkudozásra lehet számítani a közvélemény-kutatások alapján.)

Az önmagáról általában nem szívesen nyilatkozó kancellár most karrierje végén egy kicsit megnyílt. Chimamanda Ngozi Adichie nigériai írónővel vett részt egy beszélgetésen Düsseldorfban szerda este, ahol többek között azt kérdezték tőle, hogy mit fog kezdeni magával.

"Elhatároztam, hogy nem csinálok majd semmit, csak szépen kivárom, mi lesz. Ezt csodálatos lehetőségnek találom."

Arról is megkérdezték, hogy feministának tartja-e magát. A kérdés azért volt érdekes, mert ezt 2017-ben egyszer már feltették neki, de akkor Merkel kikerülte a választ.

"Végső soron, ha arról a tényről van szó, hogy a férfiaknak és a nőknek egyenlőeknek kell lenniük a társadalmi folyamatokban való részvételükben, és általában az életben, akkor ilyen értelemben kimondhatom, hogy igen, feminista vagyok" - fogalmazott szokása szerint rendkívül óvatosan.

Angela Merkel a düsseldorfi beszélgetésen. Fotó: ROLF VENNENBERND/dpa Picture-Alliance via AFP

Hozzátette, hogy amikor négy éve kérdezték, akkor túl szégyenlős volt ezt kimondani, de azóta alaposan végiggondolta a dolgot. Beszélt arról is, hogy milyen nehéz volt nőként a szakmájában érvényesülni karrierje elején. Itt nem a politikai pályafutására gondolt, hanem arról az időszakra, amikor fizikus volt még az NDK-ban. Azt a szakmát is teljesen a férfiak dominálták, és már azért küzdenie kellett, hogy odaengedjék a kísérletekhez. Arról is beszélt, hogy bátorságot adott neki, hogy egy értelmi fogyatékosokat ápoló intézetben nőtt fel (az apja lelkész volt, és egy szociális intézményben volt a szolgálati lakásuk).

Azt mondta, hogy nagyot változott a világ az elmúlt években, és ennek hatására ő is.