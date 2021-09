Mostanra a 12-17 évesek 38 százalékát oltották be

A 4. hullámban fontos lesz, hogy az iskolák mennyire alakulnak járványgóccá. Járványügyi szempontból kissé megcsúszva, a tanévkezdés előtt közvetlenül hirdetett központi oltási programot a kormány a 12-17 éves korosztálynak.

Idő lett volna rá korábban is, mert Orbán Viktor némi tétovázás után már június 10-én bejelentette, hogy a 12-15 évesek is kaphatnak oltást, de oltási kampányt akkor nem indítottak még. (A 16-17 éveseknek már május közepe óta lehetőségük volt az oltásra, nekik szerveztek is kampányt.)

A KSH adatai szerint 590 ezren vannak a 12-17 éves korcsoportban.

Három héttel az iskolakezdés előtt 162 ezren voltak beoltva ebből a korosztályból legalább egy adaggal. Ez 27,4 százalék. (Köztük voltak a május óta oltott 16-17 évesek is.)

A múlt heti oltási akció feljebb tornázta ezt a számot. Közvetlenül a tanévkezdés előtt 47 ezer diák kapta meg az első oltását. (A másodikat majd három hét múlva kapják meg.)

Összesen eddig a 12-17 évesek közül 225 ezren kapták meg legalább az egyik oltást. Ez a korosztály 38 százaléka.

Nem sok, hiszen az eggyel idősebbek, a 18-19 éves korosztály 60 százaléka már beoltatta magát. A felnőtt lakosságban az első oltást 68 százalék kapta meg. Két dózissal a 18 év felettiek 65,3 százaléka van beoltva. Ezzel egyébként már jóval az EU-átlag alatt vagyunk.

Szlovákiában most jelentették be, hogy már az 5-12 évesek is megkaphatják az oltást. Erről nálunk egyelőre nincs szó. A 12-17 éveseket ugyanakkor a tanévkezdési oltási akció után is lehet regisztrálni oltásra.