Karanténba kell mennünk, ha be vagyunk oltva, de a velünk együtt élő rokonunk koronavírusos lesz?

Megkezdődött a tanév, miközben itt van a 4. hullám is. Vagyis éppen azok között terjedhet jobban a delta variáns, akik még nem is lehetnek beoltva (12 év alattiak), vagy csak a 40 százalékuk kapott oltást (12-17 évesek). Utóbbiak közül sokan csak a napokban kapták meg az első dózist, vagyis még nem eléggé védett a szervezetük a delta variáns ellen.

Izrael előttünk jár a delta variáns erejének megtapasztalásában. Augusztus végi adatok szerint több volt az új fertőzött, mint a járvány kezdete óta valaha. A rekordszámú napi fertőzött egyharmada volt 12 év alatti. Akárcsak nálunk, Izraelben is 12 év a koronavírus elleni oltások alsó határa. Annak ellenére ilyen magas a fertőzött fiatalok száma, hogy Izraelben is szeptemberben kezdődött csak az iskola.

Vagyis a tanítás megkezdése jó eséllyel jelentősen növelni fogja a fertőzöttek számát is. (Izraelben a járvány által leginkább sújtott településeken csak akkor indulhat a jelenléti oktatás, ha a 12 éven felüli gyerekek legalább 70 százaléka be van oltva.)

Arra szintén jó esély van, hogy a gyerekek enyhébb tünetekkel vészelik majd át a delta variánst is, ugyanakkor továbbadhatják a fertőzést akár a pedagógusoknak, akár a rokonaiknak.

Nemcsak a gyerekek, hanem az új fertőzöttek számának ütemes növekedése miatt is fontos, hogy milyen szabályok vonatkoznak az igazoltan koronavírusos betegek szoros kontaktjaira.

Amíg nem volt oltás, addig viszonylag egyértelmű volt a helyzet. A koronavírus-fertőzöttek szoros kontaktjaira is vonatkozik a karantén, hacsak nem estek át korábban maguk is a fertőzésen. A korábbi 14 nap helyett ez már csak 10 nap volt.

De mi van most, hogy már 5,8 millióan be vannak oltva?

Talán vannak országok, ahol ez úgy működik, hogy a koronavírus-járványban illetékes szervezethez fordul az újságíró, akik a negyedik hullámban készséggel válaszolnak olyan nem kifejezetten komplikált kérdésre, hogy

milyen szabályok vonatkoznak azokra, akik igazoltan koronavírus fertőzöttek?

továbbra is ki kell tenni a piros figyelmeztetést az ajtóra?

mikortól számít a 10 napos karanténhatáridő, a tünetek megjelenése vagy a teszt elvégzésének napjától?

kontaktok esetében milyen szabályok vonatkoznak az oltottakra/korábban fertőzöttekre?



PCR-teszttel igazolt fertőzöttek szoros kontaktjainak is le kell tölteniük a karantént, ha be vannak oltva? Ha például egy diák elkapta a vírust, a beoltott szülők dolgozhatnak-e, vagy otthon kell maradniuk?

De a Nemzeti Népegészségügyi Központot és a Koronavírus Sajtóközpontot is hiába kérdeztünk, ebben sem kaptunk tájékoztatást tőlük.

Miután voltak arról hírek, hogy egy pécsi óvodában 17 gyerek karanténba került egy csoporttársuk megbetegedése miatt, de a velük foglalkozó felnőttek nem, mert kaptak védőoltást, a hivatalos válasz nélkül is sejthető volt, hogy az oltottak mentességet kapnak.

Ha az ember alaposan körülnéz az NNK honlapján, talál egy aktuális, május 7-én publikált eljárásrendet. Eszerint a szoros kontaktok esetében nincs szükség karanténra azoknál, akik az elmúlt fél évben igazoltan átestek koronavírus-fertőzésen. És nem kell elszigetelnie magát a szoros kontaktnak akkor sem, ha védőoltást kapott. Elég az is, ha akárcsak egy dózist kapott. Legalábbis a szövegben az szerepel, hogy

„mentesül a karantén alól az a védőoltásban részesített személy, aki a védettségi igazolvány átvételének időpontját követően került szoros kontaktusba az igazolt fertőzöttel”.

Május óta az mindenképpen fejlemény, hogy már itthon is a delta variáns dominál. Ami ellen kevéssé hatékony egy dózis a kétadagos vakcinából, sőt a kettő védelmét is jobban átüti, mint a korábbi verziók. Nagyobb eséllyel kapják el a fertőzést az oltottak, de a súlyos tünetektől továbbra is védenek a vakcinák.

Szintén izraeli adatokból lehet tudni, hogy bár valóban rekordokat döntött az új fertőzöttek száma, de a súlyos betegeké messze elmaradt az eddigi csúcstól. A kórházban kezeltek, súlyos betegek és elhunytak jelentős része oltatlan.

Ami még segített a negyedik hullám megfékezésében, hogy a fél év után gyengülő hatékonyságú Pfizerre ráoltottak egy harmadik adagot, ami megerősítette az oltottak szervezetét a delta ellen. Izraelben az ország lakosságának 65 százaléka kapta meg már legalább az első oltást (nálunk 60 százalék), és 29 százalék már a harmadik dózist is. Nálunk a harmadik oltást a teljes lakosság kicsit kevesebb mint 5 százaléka kapta meg.

Ezért is kérdeztük meg az NNK-től azt is, hogy az oltottaknál nincs-e olyan féléves időtartam a karantén alóli mentességre, mint a korábban megfertőződötteknél. Hat hónap után ugyanis vélhetően gyengül az oltások által nyújtott védelem a megfertőződés ellen.De erre sem kaptunk választ.

Nagy kérdés, hogy azok, akik oltottként kapták el a vírus, mennyire terjesztik is azt.

Tudunk olyanról, aki két oltás után megfertőződött egy szabadtéri koncerten, és a szintén oltott házastársa is - akire így nem vonatkozott a karantén - elkapta tőle a vírust.

Van olyan fertőzött, akinek a háziorvosa azt mondta, hogy az oltott hozzátartozónak nem kötelező karanténba mennie, de érdemes azért óvatosnak lennie, kerülje a tömeget, viseljen maszkot, csak a legszükségesebb esetben menjen emberek közé.

Miután az oltottak jó eséllyel enyhe tünetekkel vészelik át a betegséget, a karantén ebben az esetben elsősorban a nem oltottakat védi.

Hogy mennyire működik a kontaktkutatás, azt nem tudjuk. Hallottunk olyanról mostanában, akit felhívtak, hogy kapcsolatba került egy igazolt koronavírus-fertőzöttel, figyelje, hogy lesznek-e tünetei. De ez messze nem általános.

A tesztek száma annyira nem ugrott meg, mint amennyire a járvány mostani, még felfutó szakaszában indokolt lenne. Itthon továbbra sincsenek olyan tesztpontok, mint a világ számos országában, ahol ingyen csekkolni lehetne, hogy fertőzöttek vagyunk, vagy sem. Sokan anélkül eshetnek át a betegségen, hogy tudnának róla, különösen az oltottak, akiknél enyhébbek a tünetek.

A napi jelentés szerint jelenleg 2 868-an vannak hatósági házi karanténban. A számuk nő, három hete még 879-en voltak. A március végi 61 ezres csúcstól ez természetesen messze van, akkor 10 ezer fölött volt a napi új fertőzöttek száma, most 323 új koronavírus-fertőzött került be a napi statisztikába.

A hatósági házi karanténban lévők számát már nem igazán növelik az utazások miatt automatikusan elrendelt intézkedések. A szomszédos országok mindegyikéből szabadon be lehet autózni az országba, nemhogy oltási vagy korábbi fertőzést igazoló papír nem kell ehhez, de negatív PCR-teszt sem. A repülővel érkezőknél elvileg kérnek ilyen igazolásokat.

Megkérdeztük a rendőrséget, hogy ellenőrzik-e még a hatósági házi karantén betartását. Tőlük sem kaptunk választ.

Ha mostanában kapta el a vírust, és ezt hivatalos teszt is igazolja, írja meg nekünk a megirom@444.hu címre, hogy megkérdezték-e a kontaktjairól, értesítették-e őket. Ahogy azt is, hogy a hozzátartozóknál elrendeltek-e karantént vagy sem, ellenőrzi-e bárki, a karantén betartását.