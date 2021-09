Magyar Nemzet: Karácsony Gergely nem taníthatott volna a Corvinuson

Lezárult az Oktatási Hivatal (OH) vizsgálata, amely 2004. január elsejétől ellenőrizte a Budapesti Corvinus Egyetemen harminckét oktatójának jogviszonyát, ebből derült ki, hogy Karácsony Gergelyt jogszerűtlenül alkalmazta tanársegédként és adjunktusként a Budapesti Corvinus Egyetem, tudta meg a Magyar Nemzet.

A kormányközeli lap szerint az OH megállapította, hogy Karácsony tanársegédi kinevezése nem felelt meg az intézményi szabályzatnak, mert nem volt meg a feltételként előírt legalább egy C típusú nyelvvizsgája vagy ezzel egyenértékű államilag elismert oklevele. Az adjunktusi kinevezése is szabálytalannak bizonyult, mert Karácsony a rendelkezésre álló dokumentumok alapján nem kezdte meg a doktorjelölti jogviszonyt.

A szabályzat szerint a kinevezési feltételek között rögzíteni kellett volna, hogy Karácsony három éven belül létesítsen doktorjelölti jogviszonyt, ellenkező esetben felmentik állásából. Ez azonban a határidőig nem történt meg, később, 2014. augusztus 31-én Karácsony maga kezdeményezte a jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetését.

„Látom, csatasorba állították a közigazgatást, hogy legyen muníció az ellenem folytatott lejáratáshoz, legyen mire elkölteni azt a napi 1,5 milliót. Egyet sajnálok, hogy a nagy lejárató akciójukkal, aminek én vagyok a célpontja, egyetemet, oktatókat, tanárokat vegzálnak, akiknek semmi közük ahhoz, hogy Orbánék tőlem féltik - helyesen - a hatalmukat. Legyen hát világos: büszke vagyok arra a közel 10 évre, amelyet oktatóként töltöttem a Corvinuson, büszke vagyok a tanítványaimra, büszke vagyok a közösen végzett tudományos munkára. És ezt holmi Fidesz-lakájok soha nem fogják tudni elvenni tőlem” – reagált Karácsony Gergely a Facebookon.