Hat éve vendégház épült Varga Gábor fideszes képviselő földjén, de nincs nyoma a vagyonnyilatkozatában

Adatigénylést nyújtott be a a közpénzek átláthatóságával foglalkozó Transparency International, hogy megtudják, hogyan lehetséges, hogy hat éve vendégház épült Varga Gábor fideszes országgyűlési képviselő földjén, ám az nem szerepel a vagyonnyilatkozatában. A kormánypárti politikus korábban azt mondta, bérbe adja a földet, amire egy egyesület építette a vendégházat.

A Transparency képviselője azt nyilatkozta az RTL Híradójának, hogy Vargának tisztában kellett azzal lennie, hogy - hacsak külön megállapodás nem születik róla - a ház is az ő tulajdonát képezi, és szerepelnie kell a tulajdoni lapon. Ráadásul ez esetben a megállapodásnak írásos nyoma kellene, hogy legyen, ezért nyújtott be most adatigénylést a szervezet, hogy kiderüljön, született-e ilyen.

Az ügyet először Hadházy Ákos szellőztette meg, azzal az információval együtt, hogy a vendégházat üzemeltető egyesületet Varga Gábor rokonai - a felesége, a sógora, a sógornője és az anyósa - alapították.