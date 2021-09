A capitoliumi rendőrség hat tagja ellen kezdeményeznek fegyelmi intézkedést a január 6-i zavargások alatt történtek miatt

Az amerikai törvényhozást védő rendőri egység, a US Capitol Police (USCP - capitoliumi rendőrség) hat rendőrével szemben javasolnak fegyelmi intézkedést a január 6-i zavargások idején történt rendőri jogsértéseket felderítő belső vizsgálat után. Büntetőeljárás indítását egyik esetben se találták indokoltnak.

Rendőrök igyekeznek visszatartani a trumpista tüntetőket a Capitolium előtt. Fotó: OLIVIER DOULIERY/AFP

Január 6-án Donald Trump felhergelt hívei, akiket a bukott elnök hónapokig hitegetett azzal mindenféle bizonyíték nélkül, hogy a választást elcsalták, megrohanták az elnökválasztás végeredményének kihirdetésére készülő törvényhozás épületét. A zavargásoknak halálos áldozatai is voltak: egy elbarikádozott folyosóra betörni készülő zavargót például az USCP egyik rendőre lőtt agyon.

A történtek után a USCP 38 elkülönült incidenst vizsgált ki. 26 esetben sikerült azonosítani a történtekben érintett rendőröket. Húsz esetben semmilyen arra utaló bizonyítékot nem találtak, hogy az érintett rendőrök bármilyen szabályt megsértettek volna. Hat esetben kezdeményeztek fegyelmi intézkedést: három esetben "méltatlan magatartás", miatt, egy esetben azért, mert a rendőr nem teljesítette az utasításokat, egy esetben azért, mert az érintett rendőr illetlen megjegyzéseket tett, egy esetben pedig a USCP egyik rendőre "nem megfelelő módon terjesztett információkat".

2021. január 6-án, Donald Trump szónoklata után a hívei betörtek a Capitolium épületébe, ahol a képviselőház és a szenátus közös ülésén éppen a 2020 novemberi, Trump vereségével zárult elnökválasztás eredményeit hitelesítette volna. Fotó: Saul Loeb/AFP

Egyik érintett rendőrt se nevezték meg, és az esetekről se közöltek további részleteket. A USCP közleménye szerint ez a hat eset nem árnyékolhatja be a Capitolium épületét védő rendőrök hősiességét. "A január 6-án kollégáink nagy többsége által mutatott bátorság és hősiesség inspiráló volt" - írta közleményében a USCP.

A USCP a zavargás után, februárban hat rendőrét ideiglenesen felfüggesztette. Egyelőre nem tudni, hogy az akkor felfüggesztettek azonosak-e azokkal, akikkel szemben most fegyelmi intézkedést javasolnak a belső vizsgálat után. (Via The Guardian)