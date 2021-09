M. Richárd azt mondta, ha a Jóistent vesztegetné meg, akkor sem vezethetne

M. Richárd július óta tölti a börtönbüntetését a Dózsa György úti balesetben játszott szerepéért, most viszont a Fővárosi Törvényszéken a vesztegetési ügye miatt hallgatták meg, ugyanis a vád szerint a kecskeméti maffiaperből is ismert férfi pénzért akarta visszaszerezni a jogosítványát – írja a 24.

M. Richárd vezetői engedélyét 2016 tavaszán vonták be, mert a büntetőpontjai elérték a 18 pontos határt. A vád szerint M. Richárd nem akart részt venni az utánképzésen, helyette közvetítőt keresett. Így esett áldozatául két kispályás csalónak, akik egymást is átverték, az egyikük ötször is hiába próbálta visszaszerezni a gázoló jogosítványát.

M. Richárd a vádlottak padján 2019. január 25-én. Fotó: botost/444.hu

M. Richárd a bíróságon elmondta, hogy 8 általános a legmagasabb iskolai végzettsége, és korábban vendéglátósként dolgozott nettó 200 ezer forintos fizetésért. A bíró kérdésére beszélt arról, hogy most a szombathelyi fegyházban tölti a szabadságvesztését, és semmilyen vagyontárgya, autója nincs. A lap szerint úgy fogalmazott:

„2016-ig kell visszamenni, hogy képet kapjunk a dologról. Fél évre bevonták a jogsimat, mert összegyűltek a pontjaim, nem kötöttem be a biztonsági övem és ilyen halálos dolgok miatt. Jelentkeztem a Mozaik utcába.”

Elmondta, hogy K. Bálinttal négyszer is bementek a Mozaik utcába, és be is fizette az aktuális összegeket, de – ahogy mondta – egy nem létező ügyben egy nem létező rendőrt megvesztegetni nem érdemes és nem is lehet. Azt mondta:

„Ha én a fejem tetejére állnék, és a Jóistent vesztegetném meg, akkor sem vezethettem volna, mert el voltam tiltva.”



M. Richárd azt mondta, nem lett volna értelme mást beküldeni vizsgázni maga helyett, hiszen ő is megtehette volna ezt, ráadásul a kérdéses időpontban házi őrizetben volt, annyira pedig nem buta, hogy akkor küldjön el vizsgázni valakit maga helyett, amikor épp házi őrizetben van. Azt viszont elképzelhetőnek tartja, hogy K. Bálint elment helyette vizsgázni, de ő nem kérte erre. A pénzek, amiket adott, nem a jogtalan ügyintézésre irányultak, hanem csak arra, hogy segítsenek meggyorsítani a bürokratikus folyamatokat – mondta, tagadva, hogy 300 ezer forintot adott volna a másik férfinak bármikor is.

Sz. Márton Krisztián vallomása szerint K. Bálint kb. 1 millió forintot kaphatott M. Richárdtól az ügyben vállalt szerepéért, de M. szerint K. Bálint az életében nem látott még 1 millió forintot, és egyébként is csak hitegette őt és összevissza hazudott neki a jogosítvánnyal kapcsolatban.

K. Bálint ügyvédje azt mondta a 24-nek, hogy az ügyfele be fogja ismerni a bűnösségét, és el fogja fogadni az ügyészség által kért 2 év felfüggesztett szabadságvesztést. (24)