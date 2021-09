Ursula von der Leyen kitart amellett, hogy pénzbüntetéssel kell sújtani Lengyelországot, ha nem fogadja el az uniós jogot

Az Európai Bizottság elnöke kitart a magyar és a lengyel kormányok ellen indított jogállamisági eljárások mellett. Ursula von der Leyen a Süddeutsche Zeitungnak adott interjújában beszélt arról, hogy jogilag tisztán kell dolgozni, a jogot érvényesíteni kell, de közben józannak kell maradni, és mindig keresni kell a párbeszédet.

Az Európai Bizottság a múlt héten kezdeményezett pénzbüntetést Lengyelország ellen az Európai Bíróságnál, mert a lengyel vezetés a bíróság ítélete ellenére sem függeszti fel a legfelsőbb bíróság fegyelmi kamarájának működését.

Bár az Európai Bizottságot sok kritika érte, amiért nem léptek fel elég keményen. Most azt mondta, ők mindig következetesen felléptek, ha valaki megsértette az uniós szerződéseket, és a pénzbüntetések is ott vannak az eszköztárukban, ha szükséges. Hogy Lengyelország milyen büntetésre számíthat, azt az Európai Bíróság a hamarosan meghatározza. Didier Reynders igazságügyi biztos szerint ez akár napi egymillió euró is lehet.