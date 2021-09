Milák Kristóf új edzőnél folytatja

Virth Balázs vezetésével folytatja pályafutását Milák Kristóf olimpiai aranyérmes úszó. Virth Kapás Boglárka edzője.

A váltás nem meglepő azok után, hogy bár Milák mindent megnyert eddigi edzőjével, Selmeci Attilával, nyáron az olimpiát is, Selmeci augusztusban mégis arról beszélt, soha egyetlen versenyzője sem volt, akivel ennyire türelmesnek kellett volna lennie.

„Számtalanszor olyan új tényezőkkel kellett szembekerülnöm, amelyek hát bizony arcpirítók voltak, de nem tudtam mást csinálni. Sokszor otthon jött ki belőlem ez a feszültség, és otthon ordibáltam. De ez volt az egyedüli út ahhoz, hogy folytatni tudjuk a munkát.”

Fotó: ODD ANDERSEN/AFP

„Vannak olyan időszakok az ember életében, amikor elérkezik az idő a váltásra, szükségszerű a megújulás. Én most eljutottam ehhez a ponthoz. A tokiói olimpia sikereivel egy kimagaslóan eredményes időszak zárult le az életemben, ezekért a sikerekért nagyon hálás vagyok Selmeci Attilának, de úgy látom és érzem, hogy más irányokat kell keresni. Ezt is tesszük úgy, hogy közben mindketten továbbra is a BHSE színeiben maradunk” - nyilatkozta Milák a Budapesti Honvéd Sportegyesületnek.

Milák megjegyezte, új edzője és Kapás Boglárka személye új impulzust és lendületet ad neki a további munkához.

„Balázst azért választottam, mert másfajta kapcsolatot tudok vele kialakítani, lazább, közvetlenebb keretek között tudunk dolgozni. Balázzsal próbálunk az eddig járt úton haladni, de megnyugtató az a tudat, hogyha bármiféle elakadás lenne a felkészülésemben, szakmai segítségért fordulhatunk Selmeci Attilához. Jövő héten kezdjük el közösen a munkát az új edzőmmel, onnantól kezdve száz százalékban ő felel a felkészítésemért” - fűzte hozzá.

Az eddigi edző, Selmeci Attila azt mondta, hogy már a 2019-es kvangdzsui világbajnokság után felvetődött a váltás lehetősége, ám akkor abban állapodtak meg Milákkal, hogy az olimpiáig folytatják.

"Most harag és csalódottság nélkül lépünk tovább, nincs bennem semmiféle tüske, ugyanakkor érzelmileg nekem is kell egy kis idő a válás feldolgozására, hiszen az elmúlt nyolc évben több időt töltött velem, mint a szüleivel. Úgy gondolom, Virth Balázs az egyik legjobb választás erre a szerepre, hiszen hozzám hasonlóan ő is roppant türelmes ember, talán még türelmesebb is, mint én, és Kristóf egyéniségéhez, mentalitásához pontosan ilyen emberre van szükség" - mondta Selmeci Attila, aki marad a Honvédnál és segíti az úszószakosztály munkáját.

Milák új edzője a Nemzeti Sportnak azt mondta, gondolkozott néhány napot, hogy vállalja-e a munkát, és külön rákérdezett az úszónál, hogy biztosan nem tudja-e folytatni a munkát Selmecivel.